درختكاري را به يك فرهنگ در كشور تبديل كنيم/ ايرانيان با نقش گل در فرش ها و گچكاري ها طبيعت را به منازل خود مي برند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامعلي حداد عادل كه در بهره برداري از پنج هزار هكتار جنگل كاري در قالب طرح كمربندي سبز پيرامون شهر تهران شركت كرده بود يك نهال درخت در هفته درختكاري و در روز فضاي سبز غرس كرد.

حداد عادل با اشاره به عشق و علاقه ملت ايران به درختكاري گفت: درختان ، كارخانجات تصفيه هستند كه با توليد اكسيژن براي مردم به زيبايي و طراوت شهر مي افزايند و به نوعي ديگر غم و غصه را از دل مي برند.

وي افزود: امروزه بايد شهرهايي در كشور ساخته شود كه معماري آن همگام فضاي سبز آن باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: ما بايد تلاش كنيم كه تهراني سبز در آينده داشته باشيم و فرهنگ درختكاري و گل و گياه را به يك فرهنگ در كشور تبديل كنيم.

حداد عادل توليد چوب و ميوه را از ديگر فوايد كاشت دانست و گفت: ما بايد به مردم بياموزيم كه لذت زندگي فقط با پول و تجملات نيست بلكه با استفاده از طبيعت نيز مي توان به لذاتي بزرگ همراه با آرامش دست يافت.

وي گفت: درخت به انسان آسايش و آرامش مي دهد بطوري كه در گذشته مردمان ايران زمين كه با چهارپايان به سفر مي رفتند در زير سايه درختان استراحت مي كردند و از ميوه آن درختان تناول مي كردند.

حداد عادل افزود: ايرانيان به درخت و گل علاقه مندند به طوري كه با نقش گل در فرش ها و گچكاري در سقف هاي منازل خود به نوعي طبيعت را به منازل خودشان مي برند.

ايران در نقطه خشكي در جهان قرار دارد اگر تاكنون اين ايران زمين باقي مانده است و اين چنين سرسبز مي باشد به همت زنان و مرداني است كه تا كنون تلاش كرده اند تا ايران زمين سبز بماند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قطع چندين هزار درخت كه در چند وقت اخير صورت گرفت، گفت: شهرداري تهران براي اينكه بتواند كفاره درختان قطع شده را همانند شخصي كه روزه مي گيرد و شصت روز كفاره مي دهد با كاشتن هر روزه 60 هزار نهال درخت كفاره خود را بدهد.

رئيس مجلس در ادامه گفت: ما بايد از نيروهاي جوان در درختكاري استفاده كنيم زيرا جوانان ارتشي بي مزد هستند كه رابطه عاطفي هم در اين خصوص دارند.

حداد عادل در پايان گفت: جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر دو شهردار دارد ، شهردار اول كه رئيس جمهور است و شهردار دوم ، شهردار تهران مي باشد كه هر دو در تلاشند ايراني آباد و سرسبز داشته باشيم.

گفتني است قبل از سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي، مدير پارك ها و فضاي سبز شهرداري و همچنين محمد باقر قاليباف شهردار تهران گزارشاتي را در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمينه كاشت درخت در هفته درختكاري به رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه داند.