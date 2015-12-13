۲۳۰۰۰ نفر از مردم شهرستان اهر در بخش کشاورزی شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی عصر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: سهم اشتغال بخش کشاورزی در سطح استان آذربایجان شرقی ۲۰ درصد بوده و سهم اشتغال جوانان در بخش کشاورزی شهرستان اهر ۳۳ درصد است و این نشان‌گر ظرفیت‌های بالای کشاورزی در جهت اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان اهر به‌عنوان قطب کشاورزی بیشتر مطرح بوده تا اینکه شهرستان صنعتی باشد و اصلی‌ترین دغدغه ما حفظ اشتغال‌های موجود در اهر است، افزود: در بخش‌های زراعت، باغات، دام و طیور و زنبورداری بیش از ۲۳ هزار و ۹۰۰ نفر از جمعیت شهرستان اهر در این بخش‌ها شاغل هستند.

اسدی ادامه داد: به ازای هر یک اشتغال مستقیمی که بخش کشاورزی شهرستان اهر ایجادشده ۲۵ درصد اشتغال غیرمستقیم برای مردم ایجاد می‌کند، فعالیت‌های سایر نهادها و سازمان‌ها درزمینهٔ اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی بر بخش کشاورزی این شهرستان متمرکز می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر از اختصاص ۱۷۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای مشاغل خانگی در حوزه کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: وام‌های ۵ میلیون تومانی در بخش کشاورزی پاسخگوی نیازهای اولیه را نمی‌دهد و برای خرید یک رأس نژاد اصیل هلشتاین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان تسهیلات موردنیاز است.

وی بابیان اینکه تاکنون ۸۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات برای مشاغل خانگی حوزه کشاورزی شهرستان اهر پرونده تشکیل‌شده است، اضافه کرد: برای ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به این متقاضیان نیازمند نزدیک به ۴ میلیارد تومان اعتبار بوده و در مقایسه با رقم اختصاص‌یافته بیش‌ازحد معمول است.

اسدی ضمن اشاره به اینکه هر دستگاه مکانیزاسیون از قبیل دستگاه و یا ماشین‌آلات که وارد عرصه کشاورزی شده حدود ۱.۴ دهم درصد اشتغال ایجاد می‌کند، تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۴۶ دستگاه انواع ادوات و ماشین‌آلات خریداری و نزدیک به ۳ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان و در طول سال جاری ۴۵ دستگاه ماشین‌آلات بااعتبار ۹۰۰ میلیون تومان جذب‌شده که تا پایان سال این روند ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر با تأکید بر اینکه دو واحد مرغداری با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و گاوداری با ظرفیت ۵۰ رأس در مراحل اتمام پروژه قرارگرفته‌اند، یادآور شد: اکنون دیگر ظرفیت گسترش اراضی کشاورزی را به دلیل محدودیت منابع آب‌وخاک در شهرستان اهر نداریم و در حال حاضر پتانسیل‌های جدید جهاد کشاورزی اهر درزمینهٔ اشتغال‌زایی ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است.

وی بیان داشت: تولید میوه‌های خشک جزو مشاغل خانگی بوده که مخصوصاً ایده بسیار عالی برای فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی شهرستان اهر خواهد بود و اگر به‌جای تمرکز در ارائه وام‌های اندک برای افراد بیشتر به فکر کمیت و کیفیت در مشاغل خانگی باشیم.

اسدی ایجاد اشتغال پایدار را از اولویت‌های جهاد کشاورزی در شهرستان اهر عنوان کرد و گفت: اکنون‌که اشتغال در زمینه‌های مختلف این شهرستان وجود دارد با حمایت‌های مستمر نباید اجازه دهیم تا آن‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و عدم دریافت تسهیلات موجب تعطیلی بخش‌های اشتغالی شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: اعتبار ۱۷۵ میلیون تومانی جهاد کشاورزی درزمینهٔ مشاغل خانگی حتی اگر وام ۵ میلیون تومانی ارائه دهیم جوابگوی نیاز ۸۰۰ متقاضی را نمی‌دهد.