به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله تسخیری در دور دوم گفتگوی دینی جمهوری اسلامی ایران و اسلونی که دیروز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: شاید در هیچ متن اسلامی این عبارات، جهان بدون خشونت و افراط گرایی را نبینیم اما من معتقدم که مظاهر چنین چیزی را در متون اسلامی شاهدیم. به عنوان مثال مسئله تعادل و رفتار دوستانه بین همه مسلمانان و غیر مسلمانان مطرح شده است. خداوند متعال می فرماید کسانی که به شما حمله نکرده اند، با شما نجنگیده اند و شما را از خانه ها و شهرهایتان اخراج نکرده اند شما می توانید رفتار خوب و عادلانه و مبتنی بر قسط با آنها داشته باشید. این یکی از اصول اسلامی مسالمت آمیز است.

وی افزود: مسئله جهان عاری از خشونت و گفتگوهای منطقی به طور کامل در متون اسلامی نمایان است و ما در قرآن می توانیم بهترین تئوری گفتگوی سالم را پیدا کنیم. با اینکه پیامبر بزرگترین مومن از نظر مسلمانان است قرآن به او می گوید که با دیگران در گفتگو بی طرفانه باشد. من معتقدم که تا در بین مسلمانان نهاد کفر و ایمان نیامده بود گفتگوها منطقی بود و همه همدیگر را تحمل می کردند حتی خوارج را. وقتی از امام علی(ع) سئوال شد چه رفتاری با اینها داشته باشید، فرمود: اینها برادران ما هستند اما به ما ظلم کرده اند آیا آنها را کافر قلمداد کنیم امام گفت اینها فرار از کفر کرده اند.

آیت الله تسخیری در ادامه تصریح کرد: عفو و تجاوز را قرآن به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح می کند که امروزه یک اعلامیه جهانی است. ایمان به فطرت انسانی یکی از مظاهر یک جامعه عاری از خشونت است. ایمان به حقوق بشر یکی از پدیده های حذف کننده خشونت است. قرآن صریحاً به پدیده فطرت اشاره می کند. ما باید به ندای فطرت و وجدان گوش کنیم و به آن عمل کنیم.

وی در ادامه گفت: قرآن می فرماید حتی اگر دشمن بخواهد تو را فریب بدهد خداوند به تو کمک می کند تا تو به سمت صلح حرکت کنی. نفی هر گونه طغیان و تجاوز به حقوق دیگران اصلی است که در قرآن آمده است. قرآن می گوید ما همه انبیا را فرستادیم تا این دو هدف را محقق کنند. هدف اول، عبادت الله و از طرفی جلوگیری از تحقق طاغوت و مظاهر آن است.

تسخیری در پایان گفت: مسئله اخوت دینی بلکه اخوت انسانی در اسلام مطرح شده است. قرآن در مورد اخوت دینی می فرماید همه را از یک نفس آفریده ایم. مسئله تعامل اخلاقی یکی دیگر از مظاهر جامعه عاری از خشونت است و همچنین عشق به خالق متعال یکی از این موارد است. ما تمام مظاهر جهان بدون خشونت را در قرآن می بینیم که حتما در کتب مقدس دیگر هم آمده اند.