شهردار سنندج برکنار شد/لقمان حیدری سرپرست شهرداری شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج کامیاب شادمان شهردار سنندج با رای اعضا استیضاح و برکنار شد.

در جریان برگزاری این جلسه طراح سوالات و همچنین رییس شورای شهر سنندج به بیان انتقادات خود از شهردار پرداختند و سایر اعضای شورا نیز نکات خود را ارائه کردند.

کامیاب شادمان از زمان آغاز دور جدید شورای اسلامی شهر به عنوان شهردار سنندج منصوب شده بود و امروز با رای خود اعضا از سمت خود برکنار شد.

در این جلسه شادمان با ۹ رای مخالف و چهار رای موافق استیضاح و از سمت شهرداری سنندج برکنار شد.

در جریان این جلسه و بعد از استیضاح و برکناری کامیاب شادمان از سمت شهرداری سنندج، لقمان حیدری که از مدیران فعلی شهرداری است به عنوان سرپرست شهرداری سنندج انتخاب شد.

در جریان این جلسه در ابتدا سید غریب سجادی به بیان بخشی از انتقادات خود از عملکرد شهردار پرداخت و گفت: این جلسه با توجه به قانع نشدن اعضا شورا از پاسخ شهردار به سوالات شورا برگزار می شود.

جلال شریعتی یکی دیگر زا منتقدان شهردار در سخنانی ضمن انتقاد از عملکرد دو سال اخیر شهردار سنندج، گفت: انتظار می رود که با برکناری شهردار و انتخاب فردی بهتر بتوانیم زمینه برای خدمت رسانی به مردم را فراهم کنیم.

کامیاب شادمان شهردار برکنار شده سنندج نیز در این نشست، عنوان کرد: من در زمان فعالیت در شهرداری سنندج از تمامی توان خود استفاده کردم و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکردم.

زهرا آوجیان دیگر عضو شورای اسلامی شهر سنندج که مخالف ادامه کار شهردار بود نیز در سخنانی افزود: عملکرد شهردار به هیچ عنوان مورد رضایت نیست و به همین دلیل همه ما باید برای انتخاب فردی بهتر به عنوان شهردار بعدی سنندج تلاش کنیم.

لیلا فروتن نژاد، سید کمال حسینی، سید بهاالدین حسینی و فرزاد هلالی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در مخالفت و موافقت با ادامه کار کامیاب شادمان در شهرداری سنندج به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

بعد ارائه نظرات اعضای موافق و مخالف شهردار بر اساس قانون رای گیری مخفی صورت گرفته در نهایت ۹ عضو شورای اسلامی شهر سنندج رای به برکناری شهردار سنندج دادند و چهار نفر موافق ادامه کار وی بودند که بر همین اساس کامیاب شادمان از امروز سه شنبه ۲۴ آذرماه از شهرداری سنندج برکنار شد.

بر اساس اعلام رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، اعضای شورا در کوتاهترین زمان ممکن فرد جدیدی را برای کسب صندلی شهرداری سنندج مخشص و معرفی می کنند.

کامیاب شادمان در حالی امروز استیضاح و برکنار شد که اواخر سال گذشته نیز طرح استیضاح وی در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج رای نیاورده بود.

گفته می شود که شورای اسلامی شهر سنندج قبل از استیضاح و برکناری کامیاب شادمان با حداقل چهار گزینه برای کسب صندلی شهرداری سنندج مذاکراتی را داشته و حتی توافق های نیز به دست آمده است.