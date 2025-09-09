به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه استیضاح سیدانور رشیدی، شهردار سنندج، عصر سه شنبه با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر در محل ساختمان شورا برگزار شد.

در این جلسه، اعضای شورا ضمن طرح سوالاتی در خصوص عملکرد شهرداری، به بررسی برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده پرداختند و سیدانور رشیدی نیز در پاسخ به سوالات مطرح‌شده، از عملکرد خود دفاع کرده و توضیحاتی درباره روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های شهری ارائه کرد.

در پایان این جلسه، رأی‌گیری به منظور تعیین سرنوشت مدیریت شهرداری برگزار شد و بر اساس نتایج اعلام‌شده، شهردار سنندج با کسب شش رأی مخالف استیضاح در سمت خود ابقاء شد. سه نفر از اعضای شورا به استیضاح رأی موافق دادند.