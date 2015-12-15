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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

دقایقی پیش در وین؛

نشست شورای حکام با دستور کار بررسی پرونده ایران آغاز شد

نشست شورای حکام با دستور کار بررسی پرونده ایران آغاز شد

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با دستور کار بررسی پرونده هسته ای ایران در موضوع PMD در وین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی پیش با دستور کار بررسی پرونده هسته ای ایران در موضوع PMD(ادعاهای حال و گذشته) در وین آغاز شد.

گفتنی است در این نشست مطابق گزارش اخیر آژانس اتمی، در مورد پرونده PMD تصمیم گیری خواهد شد و گفته می‌شود قطعنامه پیشنهادی کشورهای ۱+۵ در همین زمینه مورد تصویب اعضای شورای حکام قرار خواهد گرفت.

مطابق توافق هسته ای ایران و ۱+۵، تعهدات ایران در برجام و متقابلا لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی توسط ۱+۵، بعد از مختومه شدن پرونده هسته ای در شورای حکام لازم الاجرا می‌شود.

بسیاری از کارشناسان در ایران گزارش آمانو درباره پی ام دی و نیز متن قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ را مورد انتقاد قرار داده و آنرا حاوی نکات منفی بسیاری می دانند که در نهایت منجر به مفتوح ماندن پرونده ایران نزد آژانس می شود.

کد مطلب 3000647

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