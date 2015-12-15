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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

بازار فیلم جشنواره «سینماحقیقت» آغاز به کار کرد

بازار فیلم جشنواره «سینماحقیقت» آغاز به کار کرد

بازار فیلم مستند نهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» با حضور موسسات ایرانی و خارجی فعال در عرصه سینمای مستند افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار فیلم مستند نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» صبح امروز سه شنبه ۲۴ آذرماه با حضور موسسات ایرانی و خارجی فعال در عرصه سینمای مستند در مرکز فرهنگی و هنری صبا افتتاح شد.

بازار فیلم مستند به مدت سه روز تا پنجشنبه ۲۶ آذرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۵ برای دیدارهای عمومی و ۱۵ تا ۱۷ برای جلسات خصوصی در سالن «لُرزاده» مرکز فرهنگی- هنری صبا برپا خواهد بود.

در این دوره از بازار فیلم جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، نمایندگانی از سازمان‌ها و مؤسساتی نظیر وزارت ارشاد، صدا و سیما، بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری، پرس‌تی‌وی، نوری پیکچرز، ستاک فیلم، کمان مدیا، فیلمساز، اشراق و پایگاه خبری فیلم کوتاه حضور دارند.

کد مطلب 3000650

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