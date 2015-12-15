علوم انسانی حکم تنگه احد را دارد/ کاربرد ودلالتهای نفوذ بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست تخصصی «اقتدار ملی، سد نفوذ» با موضوع «نفوذ فکری و فرهنگی در عرصه علوم انسانی» با حضوردکتر عادل پیغامی، استادیار دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد دانشگاه تهران، دکتر عباسعلی رهبر، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و منوچهر محمدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره) صبح امروز سه شنبه ۲۴ آذر در ساختمان شماره ۲ موسسه پژوهشی فرهنگ انقلاب اسلامی برگزار شد.

علوم انسانی حکم تنگه احد را برای ما دارد

عادل پیغامی در ابتدای این نشست گفت: آیاتی که در ابتدای جلسه خوانده شد آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره نساء در ارتباط با قاعده نفی سبیل است که در سوره ها و درجاهای دیگر قرآن هم مطرح شده است و در میان علمای دینی هم بحث هایی برانگیخته است. این آیات با موضوع بحث مورد نظر ما مناسبت خوبی دارد. یعنی خداوند فرموده راه نفوذ و رخنه بیگانگان را بر مسلمانان ببندید. مقام معظم رهبری مسئله نفوذ را در شرایطی مطرح کردند که در شرایط لغو تحریمها هستیم اگرچه تحریمها آسیب اقتصادی زیادی به اقتصاد ما زد اما از نفوذ بیگانگان هم جلوگیری می کرد یعنی اکنون که با برداشتن تحریمها تعامل و برخورد ما با غرب بیشتر شده است، مسلماً تعامل و ارتباطات ما با جهان غرب بیشتر می شود و این مسئله خود به خود راه های نفوذ دشمنان را هموار می کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در این شرایط مسئله نفوذ را مطرح کردند. البته نفوذ از ابتدای شکل گیری انقلاب هم وجود داشت اما نیاز امروزی ما این است که اندیشمندان و متفکران و نخبگان مان بیشتر روی مسئله نفوذ و جلوگیری از راه های ورودی آن فکر کنند و حتی نفوذ برعکس ایجاد کنیم یعنی از طرف انقلاب اسلامی به طرف غرب نفوذ صورت بگیرد. نخبگان ما باید در عرصه معنوی نفوذ و در عرصه عملی و کاربردی ورود پیدا کنند. اگر وارد نشوند واژه نفوذ به یک واژه کوچه بازاری تبدیل خواهد شد. باید کاربرد و دلالت های نفوذ بررسی شوند و با شناخت شاخصه ها و روزنه های نفوذ جلوی آن را بگیریم و آن را سر جای خودش بنشانیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: عرصه علوم انسانی عرصه بسیار مهمی است و به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی علوم انسانی ما حکم تنگه احد را برای ما دارد. علوم انسانی به همه حیات و زندگی انسانها مربوط می شود؛ از خانواده، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سبگ زندگی گرفته تا حیات اجتماعی در سطح خرد و کلان، انسانها را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین علوم انسانی بیشتر از سایر حوزه ها در معرض نفوذ دشمن است. مسئله نفوذ فقط به فرهنگ و اندیشه نخبگان ما مربوط نمی شود بلکه یک بخش نفوذ، نفوذ ذر دانشگاه هاست. بخش دوم نفوذ ذر نخبگان عملی و کاربردی و تصمیم گیرندگان ما است و بخش سوم به خانواده و عموم جامعه مربوط می شود.

همه توجه دشمن نفوذ در مدیران جامعه است

دکتر منوچهر محمدی هم در این نشست گفت: بحث من در رابطه با نفوذ فرهنگی فکری در حوزه علوم سیاسی است. ببینید که علوم سیاسی از چه جایگاهی در دنیای مدرن امروز برخوردار شده است. علوم سیاسی، مادر علوم انسانی است زیرا سیاستگذاران و دولتمردان ما را تربیت می کند و تحویل جامعه می دهد. از دیدگاه غربی علم سیاست علم حکومت و دولتداری است اما در بینش ما علم سیاست وسیله ای برای خدمت و تعالی معنوی انسانهاست. اگر نفوذ در عرصه اقتصاد و جامعه شناسی و حوزه های دیگر علوم انسانی وارد شود بازخوردش را می توان در حوزه سیاست مشاهده کرد. دشمن همه توجه اش نفوذ در مدیران جامعه است. می خواهد با شبهه افکنی و واژگون نشان دادن قابلیت های نظام جمهوری اسلامی توجهات ویژه مردم به سوی حاکمان دینی مان را دچار خدشه کند.

وی افزود: سکولارها که در جامعه ما هم کم نیستند اسلام را قادر به اداره کردن و مدیریت حکومت ها ضعیف می دانند اما انقلاب اسلامی ثابت کرد که اینچنین نیست و اسلام حرفها و راهکارهای زیادی برای حل مشکلات چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، دارد. ۳۰۰ سال از عمر علوم انسانی غربی در غرب می گذرد. این تئوری ها حاکم بر حکام غربی و حتی شرقی بوده اند و هستند اما انقلاب اسلامی تمام مبانی و مبادی سکولاریستی غربی را بهم ریخت و موجب تعجب اندیشمندان غربی شد. مارکسیستها هم انقلاب اسلامی را کاتالیزوری برای کمونیستی شدن ایران می دانستند و روشنفکران چپ ما هم فکر می کردند انقلاب دوسال بیشتر دوام نمی آورد و انقلاب یک خرده بورژوازی و امام(ره) هم یک تاجرزاده است که منافع آنها را تأمین کرده است.

محمدی تصریح کرد: زیبا کلام هم انقلاب ما را انقلاب لیبرالیستی و حفظ منافع آنها می دانست. باید گفت ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها جلوی این اندیشه ها را نگرفت بلکه آنها را هم تشدید کرد. کپی برداری و ترجمه از منابع غربی در دانشگاه های ما را رواج داد. دشمن از ۴ کانال نفوذ ۱- نفوذ فکری و فرهنگی، ۲-نفوذ فردی ۳- نفوذ نخبگانی و ۴-نفوذ اجتماعی وارد می شود. با گذشت ۳۷ سالی که از عمر انقلاب می گذرد، هنوز منابع و مراجع غربی در دانشگاه های ما تدریس می شوند و این مبانی و مبادی همه سکولاریستی است. ۴۰ درصد از کتابهای منتشر شده پس از انقلاب فقط جهت اسلامی داشتند و ۶۰ درصد جهت لیبرالیستی و سکولاری و ملی گرایی و کمی هم چپ گرا داشتند. کار دیگر نفوذ جذب استادان سکولار بود که دانشجویان سکولار تربیت کنند. تا اینکه رهبری مسئله تحول در علوم انسانی و نفوذ را مطرح کردند. به نظر من باید برای این کار یک مدیریت جهادی و انقلابی صورت گیرد تا با این سیر سکولاریزه شدن جامعه مبارزه کرد.

وی افزود: کاری که تا کنون کرده ایم فقط به جای اینکه از مبانی سکولاریستی به علوم سیاسی نگاه کنیم از دل مبانی اسلامی و قرآن می خواهیم علوم سیاسی را بررسی کنیم. امام(ره) در سال ۴۳ فرمود والله که اسلام همه اش سیاست است. روشنفکران ما به ما اتهام می زنند که شما می خواهید علوم سیاسی را ایدئولوژیک کنید ما هم پاسخ می دهیم مگر علوم انسانی سکولار بی طرف است، آنها هم ایدئولوژیک هستند. ما باید در سه حوزه استادان و نشر و چاپ کتب علوم سیاسی و برنامه ریزی درسی تحول در علوم انسانی ایجاد کنیم. تا در این سه حوزه تحول و تغییری رخ ندهد تحولی در عرصه علوم انسانی ما رخ نخواهد داد.

با عقلانیت تعالی محور به علوم انسانی نگاه کنیم

عباسعلی رهبر هم در این نشست گفت: اگر تحولی در علوم انسانی می خواهیم به وجود آوریم باید امکان و امتناع منطقی داشته باشد. باید با عقلانیت تعالی محور به علوم انسانی نگاه کنیم. باید به علوم انسانی به جهت عقبی نگر و دنیا نگر توجه کنیم که گوهر کم نظیری برای ساخت تمدن نوین اسلامی است. در غرب برای یکی کردن فلسفه و سیاست ۴۰۰ سال بحث و گفتگو شد. انقلاب ما می خواهد یک شبه میانبری بزند و فلسفه و سیاست را به هم پیوند بزند. برای تحول در علوم انسانی هم باید از بالا اقدام کرد یعنی اندیشه و فکر مسئولین رده بالا و نخبگانمان نسبت به علوم انسانی غربی دچار تحول شود و هم از سطوح پایین جامعه شروع کرد و از پایین و عموم مردم تحولی در اندیشه و تفکرشان ایجاد کرد.

وی افزود: اگر بتوانیم از جنبه هنجارها و در کنار نفع فردی و جمعی به تحول در علوم انسانی نگاه کنیم باید به یک عقلانیت تعالی محور مشترک برسیم. یعنی از ذهن آدمها شروع کنیم و به عقلانیت تعالی محور که در قرآن آمده «قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» توجه کنیم. خداوند می فرماید از بین صراط ها و سبیل های مختلف، سبیل من منحصر به فرد است و ویژگی خاص آن بصیرت است. حال در کدام یک از دانشگاه های ما مسئله بصیرت در آموزش و پرورش ما وارد شده است.

برای جلوگیری از نفوذ، باید اقتدار ملی را تقویت کرد

حجت الاسلام حمید پارسانیا نیز در این نشست گفت: مسئله امروز ما مسئله نفوذ نیست، مسئله سلطه و تسلط بیگانگان برما است. اینکه جریانهایی می خواهند در متن جامعه نفوذ کنند و نظام را براندازند. درست است انقلاب از نظر سیاسی بسیاری از محاسبات را بهم ریخت اما در بعد نظر و به لحاظ فکری کاری نکرد. باید برای جلوگیری از نفوذ، اقتدار ملی را تقویت کرد. تا وقتی که مقتدر نباشیم همیشه باید از خطر براندازی بترسیم. حضور و سلطه دشمن بر ما از راه نظری و فکری و توسل به جنگ نرم است نه حمله نظامی و برخورد سیاسی و دیپلماسی. باید از ابتدای نظام آموزشی مان این تحول فکری و نظام سازی فکری را پیاده کنیم. به نظر من به جز مقام معظم رهبری کسی به این مسئله اهمیت نمی دهد. کسانی که دغدغه نظری دارند تا می خواهند حرف بزنند یا دخول کنند تحول در علوم انسانی را تحول در حکومت می دانند. آن نهادهایی که باید تولید علم کنند تولید نمی کنند و شورای انقلاب فرهنگی عزم و جزم راسخی برای برنامه ریزی و تدوین اصولی این مسئله نمی کند.