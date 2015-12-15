به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل و رانندگان و یکم دی ماه روز راهداری و در مجموع هفته حمل و نقل و راهداری را گرامی می داریم.

وی با بیان اینکه بخش حمل و نقل یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور بوده و بین هشت تا ۱۰ درصد درآمد ناخالص داخلی کشور را تامین می کند، عنوان کرد: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری اشتباه بود چراکه به خاطر فوریت بخش مسکن راه و ترابری مغفول می ماند و ما تفکیک این دو وزارت خانه را هم از دولت و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه شسم توسعه خواستاریم.

۳۷ درصد راههای روستایی کشور در لرستان احداث شده است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان با اشاره به اینکه لرستان با هزار و ۸۰۷ کیلومتر راه ۲.۱ درصد از راه های کشور را داراست، ادامه داد: ۱۰۴ کیلومتر از مجموع راه های استان آزاد راه، ۳۴۹ کیلومتر بزرگراه، ۷۵۹ کیلومتر راه های اصلی و ۵۲ کیلومتر راه های درون شهری تحت نظارت اداره کل راه و شهرسازی هستند.

رحمانی با بیان اینکه پنج هزار و ۱۸۷ کیلومتر راه روستایی در لرستان وجود دارد، تصریح کرد: این رقم معادل ۳.۷۴ درصد کل راه های روستایی کشور بوده و سه هزار و ۹۳۶ کیلومتر ازراه های روستایی استان آسفالت هستند.

وی با اشاره به اینکه در لرستان هزار و ۲۵۱ کیلومتر شوسه وجود دارد که معادل ۴.۶۵ درصد شوسه کشور است، افزود: راه شریانی به راهی گفته می شود که راه های اصلی استان های مختلف را به هم مرتبط می کند که در کشور ۳۴ هزار و ۶۳۳ کیلومتر راه شریانی داریم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان با بیان اینکه ۹۲۴ کیلومتر یا ۳.۵ درصد از راه های شریانی کشور در لرستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: همچنین در کشور ۲۴ هزار و ۲۴۵ کیلومتر راه ترانزیتی وجود دارد که ۶۱۷ کیلومتر و ۲.۵ درصد آن در لرستان است.

تردد پنج هزار وسیله نقلیه در محور پل سیره به اندیمشک

وی با اشاره به اینکه ما در یک کانال ارتباطی قوی قرار داریم و کشور نمی تواند حمل و نقل زمینی و جاده ای لرستان را نادیده بگیرد، عنوان کرد: یکی از شریانی ترین محورها در لرستان وجود دارد و محورهای اهواز - خرم آباد - بروجرد - اراک و پل سیمره - سه راهی زانوگه - پلدختر - اندیمشک دو محور ترانزیتی و شریانی ما هستند که به توجه نیاز دارند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان بر اهمیت توسعه محور غربی استان از پل سیمره به اندیمشک تاکید کرد و ادامه داد: حجم تردد در این محور بسیار بالاست به طوری که حجم تردد دو هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه ظرفیت این محور است و پنج هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه از خود عبور می دهد.

رحمانی با بیان اینکه لرستان پس از فارس و خراسان رضوی با ۴.۴ درصد از مجموع آسفالت پخش آسفالت سومین استان کشور در این زمینه است، تصریح کرد: طی سال گذشته ۳۸۵ میلیون تن بار در کشور جا به جا شده که چهار میلیون و ۹۶۵ هزار تن سهم لرستان از آن است.

جابجایی ۵.۳ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل لرستان

وی با اشاره به اینکه از مقدار بار جابه جا شده در سال گذشته در لرستان ۳۳ درصد درون استانی و ۶۶.۶ درصد برون استانی بوده است، افزود: این آمار نشان می دهد بیشتر تولیدات ما از استان خارج می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته ۱۹۰ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر مسافر در کشور جا به جا شده اند، خاطرنشان کرد: لرستان با پنج میلیون و ۳۷۱ هزار نفر سهم ۲.۸ درصدی از جابجایی مسافران در کل کشور را دارد که ۶۰.۶ درصد آن به خارج استان و ۳۹.۴ درصد در داخل استان جا به جا شده اند.

رحمانی با بیان اینکه اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان هم در کمیته ترابری مسابقات جهانی کوراش و هم در جابجایی زائران اربعین بسیار خوب عمل کرد، یادآور شد: اصل کار ما برگشت مسافران بود اما در رفتن هم پنج هزار نفر به وسیله ناوگان ما به مهران منتقل شدند و شش نفر از پرسنل ما در آنجا مستقر بودند.

وی با بیان اینکه برای انتقال زائران اربعین ۶۷۲ اتوبوس و ۲۴۵ مینی بوس به مرز مهران اعزام شدند، عنوان کرد: ۲۶ هزار و ۸۸۰ نفر توسط اتوبوس ها و چهار هزار و ۸۶۵ نفر توسط مینی بوس ها جا به جا شدند.