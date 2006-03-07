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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۳

با مضمون پرداختن به زندگي شهيد نواب صفوي و يارانش

" شاهدان وفا " نوروز از شبكه سه پخش مي شود

مجموعه تلويزيوني " شاهدان وفا " به كارگرداني مسعود تكاور با مضمون پرداختن به زندگي شهيد نواب صفوي و يارانش نوروز از شبكه سه سيما پخش مي شود.

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين سريال كه پخش آن از 27 اسفند امسال آغاز مي شود و پخش آن در طول ايام تعطيلات نوروز 85 ادامه پيدا مي كند، در باره  به زندگي فداييان اسلام و شهيد نواب صفوي است كه تا چه اندازه با ابراز شهامت و از خود گذشتگي در راه تحقق اسلام و حق گام برداشتند و در اين راه از جان خويش نيز گذشتند. همچنين در اين سريال درباره زندگي و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي شهيدان واحدي، طهماسبي و كاشاني نيز مطالبي در قالب داستان ارايه مي شود و با استفاده از اين واقعه تاريخي بخش هايي در خصوص زندگي و خصوصيات فردي و اعتقادات اين مبارزان در راه اسلام ارايه مي شود.

در اين سريال آتنا ينارمي، محمد سيد صالحي و سيد محمد فرصاد به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند و ديگر بازيگران سريال هم از ميان نقش پردازان غير حرفه اي انتخاب شده اند. دليل اين امر نيز ايجاد فضاهاي مستند گونه از سوي كارگران و استفاده از صداها و در مجموع ايجاد شرايطي است كه در نهايت به باور پذيري هر چه بيشتر سريال منجر شود.

مجموعه تلويزيوني " شاهدان وفا " كه نويسندگي مسعود تكاور و پروين قائمي در قالب 13 قسمت 30 دقيقه اي تهيه و توليد شده است، سعيد اسكندري  كارگردان هنري،  مسعود تكاور مجري طرح و كارگردان،  سعيد عليجان  مدير توليد، علي صالحي   برنامه ريز و قربان خاني  تصويربردار است. اين سريال توسط دفتر پژوهش هاي اسلامي مركز قم توليد شده است و از 27 اسفند امسال از شبكه سه سيما پخش مي شود.

کد مطلب 300102

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