" شاهدان وفا " نوروز از شبكه سه پخش مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين سريال كه پخش آن از 27 اسفند امسال آغاز مي شود و پخش آن در طول ايام تعطيلات نوروز 85 ادامه پيدا مي كند، در باره به زندگي فداييان اسلام و شهيد نواب صفوي است كه تا چه اندازه با ابراز شهامت و از خود گذشتگي در راه تحقق اسلام و حق گام برداشتند و در اين راه از جان خويش نيز گذشتند. همچنين در اين سريال درباره زندگي و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي شهيدان واحدي، طهماسبي و كاشاني نيز مطالبي در قالب داستان ارايه مي شود و با استفاده از اين واقعه تاريخي بخش هايي در خصوص زندگي و خصوصيات فردي و اعتقادات اين مبارزان در راه اسلام ارايه مي شود.



در اين سريال آتنا ينارمي، محمد سيد صالحي و سيد محمد فرصاد به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند و ديگر بازيگران سريال هم از ميان نقش پردازان غير حرفه اي انتخاب شده اند. دليل اين امر نيز ايجاد فضاهاي مستند گونه از سوي كارگران و استفاده از صداها و در مجموع ايجاد شرايطي است كه در نهايت به باور پذيري هر چه بيشتر سريال منجر شود.



مجموعه تلويزيوني " شاهدان وفا " كه نويسندگي مسعود تكاور و پروين قائمي در قالب 13 قسمت 30 دقيقه اي تهيه و توليد شده است، سعيد اسكندري كارگردان هنري، مسعود تكاور مجري طرح و كارگردان، سعيد عليجان مدير توليد، علي صالحي برنامه ريز و قربان خاني تصويربردار است. اين سريال توسط دفتر پژوهش هاي اسلامي مركز قم توليد شده است و از 27 اسفند امسال از شبكه سه سيما پخش مي شود.