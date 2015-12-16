نشست بررسی وضع اشتغال و ساماندهی بیکاری با حضور ربیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد مرتضي حسيني با اعلام اين خبر گفت: بررسي برنامه هاي اين وزارتخانه براي ايجاد اشتغال و ساماندهي وضعيت بيكاران كشور و همچنين بررسي سياست هاي دولت براي حل اين مشكلات در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده از اهداف برگزاري اين نشست است.

وي افزود: در اين جلسه وزير و معاونين وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي روند پيشرفت طرح هاي اشتغالزايي ويژه گروه هاي هدف، ساختار سازي توسعه كارآفريني، برنامه هاي حوزه آموزش كاربردي و برنامه هاي كارآفريني براي روستاها و شهرهاي كوچك را تشريح خواهد كرد.

حسيني تصريح كرد: با توجه به ضرورت توجه به ايجاد رفاه و اشتغال پايدار در روستاها يكي از دغدغه هاي جدي نمايندگان برنامه ريزي دولت براي كارآفريني در روستاهاست كه در جلسه آتي با وزارت كار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

دبير فراكسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نشست هاي اعضاي اين فراكسيون با نهاد هاي مختلف حوزه توليد و اشتغال هر هفته برگزار خواهد شد تا بتوان براي بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه راهكارهاي مناسبي را تدوين و ارائه كرد.