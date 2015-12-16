توان داعش در شهرهای مرزی عراق با ایران گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا تنگسیری بعدازظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهید مدافع حرم « ستار محمودی»، گفت: حضور نیروهای ایران در سوریه مستشاری است و به این معنا است که نیروهای بسیجی و سپاهی ایران برای آموزش نیروهای نظامی سوریه می‌روند و در واقع برای کمک به نظامیان سوریه رفتند.

وی تصریح کرد: یکی از تاکتیک‌ها، گرفتن توان جنگی دشمن در خانه است و در حالیکه امروز داعش در ۵۰ کیلیومتری ایران در شهرهای مرزی عراق قرار دارد بهترین راه گرفتن توان انها در خاک دیگر است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: امروز داعش در شهرهای مرزی عراق قرار گرفته و کمک آموزشی ما به نیروهای عراق و سوریه سبب می‌شود که توان داعش گرفته شود و نیروهای تکفیری از مرزهای ایران دور نگه داشته ‌شوند.

سردار تنگسیری تصریح کرد: داعش بداند که نیروهای ما در سوریه و عراق عمده توان لشکرها و تیپ‌های ما نیست بلکه تنها برای آموزش نیروهای نظامی سوریه و عراق تعداد کمی از نیروهای خود را به آن مناطق فرستاده‌ایم.

وی ادامه داد: شهید «ستار محمودی» توانی از داعشی‌ها گرفته بود که فرمانده سوری میدان می‌گفت اگر نبرد دلیرانه این شهید بزرگوار نبود ما موفق نمی‌شدیم، ما در پناه آتش این شهید عملیات را انجام دادیم و تنها با دو شهید منطقه‌ای را از تکفیری‌ها گرفتیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه دفاع از حرم وظیفه ما است، گفت: بسیجیان و پاسداران ما با اشتیاق به دفاع از حرم اهل بیت(ع) می‌پردازند و این حضور ولایتمدارانه و شجاعانه است.

سردار تنگسیری تاکید کرد: بسیجیان، پاسداران، مردم و ارتشیان ما همه مشتاق هستند که برای دفاع از حرم بروند و این روحیه دلاور مردی و افتخار است.