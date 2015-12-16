به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صالحی در حاشیه نخستین کنگره ملی سربازان صلح ایران که عصر امروز در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان تعویض قلب رآکتور اراک، گفت: برای اینکه ما قلب رآکتور اراک را خارج کنیم، باید اقداماتی از سوی طرف مقابل انجام شود.

وی افزود: یکی از این اقدامات بسته شدن پرونده گذشته و حال ایران بود که روز گذشته انجام گرفت. مورد دیگر این است که باید یک تفاهم‌نامه پایه‌ای به امضای ایران و طرف‌های مقابل برسد که امیدوارم روز دوشنبه آینده صورت پذیرد.

صالحی با بیان اینکه در گذشته نیز سه سند رسمی توسط ۸ وزیر امضا شده بود، گفت: یکی یادداشت تفاهم بین خود مجموعه ۱+۵ بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه اگر چهارمین تفاهم‌نامه روز دوشنبه به امضا برسد، ما مقدمات خروج قلب رآکتور اراک را آغاز می‌کنیم، اظهار داشت: امیدوارم کارشناسان ما روز دوشنبه با طرف‌های مقابل بنشینند و این مورد را به امضا برسانند. در این صورت ما بنا به دستور هیات نظارت بر برجام عمل خواهیم کرد، زیرا اینها به هیات نظارت ارسال می‌شود و پس از بررسی دستور صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص زمان اتمام برچیدن سانتریفیوژها، گفت: برای برچیدن سانتریفیوژها هم همین اتفاق افتاد و وقتی طرف مقابل اقدامات لازم را انجام داد و هیات نظارت و آقای روحانی که رئیس هیات است دستور به برچیدن سانتریفیوژها دادند، این کار انجام شد.

صالحی افزود: در گذشته ما سانتریفیوژهای غیرفعال را خارج می‌کردیم، اما هم‌اکنون سانتریفیوژهای فعال را نیز خارج می‌کنیم. امیدواریم مجموعه این فعالیتها و خارج کردن قلب رآکتور اراک تا سه الی چهار هفته آینده انجام پذیرد و ما در دی‌ماه شاهد لغو یا برطرف شدن تحریم‌ها باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ما حدود ۲۰ هزار سانتریفیوژ داشتیم که حدود ۶ هزارتای آن می‌ماند و ۱۴ هزار سانتریفیوژ باید جمع‌آوری شود. پیش‌بینی می‌کنیم همه اقداماتی که ما باید انجام بدهیم در سه الی چهارهفته آینده انجام شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تاثیرگذاری گزارش آمانو بر توان و فعالیت های نظامی ایران تصریح کرد: ما یک گزارش از طرف آمانو داریم و یکی هم قطعنامه است. گزارش آمانو با مفاد قطعنامه در تضاد بوده و استنباط خودش را در گزارش آورده است.

صالحی ادامه داد: اصل برای ما قطعنامه است و بند ۹، ۱۱ و ۱۳ قطعنامه بر این صراحت دارد که تمام قطعنامه‌های گذشته لغو شده و پرونده پی ام دی از دستور کار خارج شود. از این به بعد در دستور کار فصلی آژانس تنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برجام مورد پایش قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: البته بندهایی در قطعنامه وجود دارد که ضرورتی بر وجود آنها نبود. اینها بندهایی بود که برای خودشان توجیهی بیاورند که چرا در ۱۲ سال گذشته به ایران فشار آورده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: روز گذشته خبرنگاران از آمانو پرسیدند چرا شما ۱۲ سال به ایران فشار وارد کرده‌اید و ایشان پاسخ داد ایران همکاری نکرده است؛ در صورتی که همه مردم شاهد همکاری ما بودند.

صالحی افزود: از آنجایی که آنها چیزی برای توجیه کردن نداشتند، موردی را در قطعنامه آوردند و استدلال آن این است که ایران قبل از ۲۰۰۳ روی شبیه‌سازی یا محاسبات مدلینگ یکسری ترابوردهای نیترونی کار کرده است. اگر ما روی این شبیه‌سازی‌ها کار کرده باشیم، حق ما است و آنها خودشان می‌دانند که حرفهایشان در تناقض است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص بهانه‌جویی‌های غربی‌ها برای آینده گفت: هیچ بهانه‌ای ندارند و افکار عمومی جهان بیدار شده است.