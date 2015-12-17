پاسداری از آراء مردم الزامی است/مجریان انتخابات امیرآبادمشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی پارسا غروب چهارشنبه در جلسه تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در بخش امیرآباد در محل بخشداری این بخش، با بیان اینکه آراء مردم حق الناس است، اظهار داشت: انتخابات نماد و مظهر اقتدار ملی بوده و باید تلاش شود انتخابات سال جاری باشکوه تر از دوره های قبل برگزار شود.

وی افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رأی نیز موضوعی مهم و تأثیرگذار بوده و از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید کوشید انتخابات پرشکوه را مردم با حضور خودشان رقم بزنند.

اعضای هیئت نظارت انتخابات امیرآباد معرفی شدند

بخشدار امیرآباد همچنین با اشاره به اسامی هیئت اجرایی انتخابات خبرگان رهبری بخش امیرآباد، گفت: محمدرضا قدرت آبادی، حسینعلی عرب، حسین بانی، عبدالعلی مشهد، علی اکبر مطواعی، محمدعلی ترابی، باقر امیرحسینی و خانم فاطمه امیراحمدی به عنوان هشت عضو اصلی و آقایان عباسعلی و خوری و صالح آبادویی، علی شعبانی، محمد جهانیان، مرتضی عالمی و حسینعلی محمد نژاد به عنوان پنج عضو علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بخش امیر آباد انتخاب شدند.

پارسا بیان داشت: نقش و جایگاه مجریان برگزاری انتخابات نیز مهم بوده و باید اصل فعالیت و کار خود را بر بی طرف بودن بگذارند و فقط به اجرا درست انتخابات قرار دهند.

وی با بیان اینکه امیدواریم همه ما به وظایف خود در برگزاری هر چه بهتر انتخابات آشنا و یک انتخابات پرشور را برگزار کنیم، افزود: مجریان انتخابات می بایست در اجرای انتخابات تنها قانون را ملاک قرار دهند به هیچ چیز دیگری جز آن فکر نکنند.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.