رحمانی فضلی: آرامش ما مبتنی بر آراء مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به همراه محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز از ستاد انتخابات کشور بازید کرد.

بنابراین گزارش، وزیر کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: خداوند به ما توفیق داد که امروز بار دیگر شاهد یک امر بسیار مهم و سرنوشت ساز که نشان از یاد و نام رهبر معمار کبیر انقلاب، شهدای عزیزمان و مجاهدت و مقاومت مردم خوب مان در تحقق اهداف عالیه اسلام در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی است باشیم.

وی افزود: براین اساس و براساس آرای مردم امیدواریم یک بار دیگر مقدمات حضور و مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: باید خدا را شکر کنیم به واسطه انکه مردم ایران خود سرنوشت خود را تعیین می کنند.

وی با تاکید بر اینکه الگوی مشارکت دائمی مردم را در منطقه به منصه ظهور رساندیم، گفت: در این راستا تلاش می کنیم که در انتخابات آتی حضور حداکثری مردم را به نمایش بگذاریم.

وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات موجب تقویت پایه های نظام می شود، گفت: امیدواریم مردم با شور و شوق در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

وی افزود: دستور رئیس جمهور بر این است که در اجرای انتخاباب به دنبال فراهم کردن انتخاباتی قانونی و با شکوه باشیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تلاش ما در تمام نهادها از جمله وزارت کشور، این است که قانون با دقت انجام شود گفت: بر این اساسا خود را ملزم به اجرای قانون می دانیم و سعی می کنیم با شورای نگهبان همراهی لازم داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به هیئت های اجرایی انتخابات، خاطرنشان کرد: هیئت های اجرایی متشکل از معتمدین مردم و وزارت کشور است که این هیئت ها تشکیل شده و از امروز به بعد بدنبال این هستیم که مقدماتی انتخاباتی باشکوه در کشور را فراهم کنیم.

وزیر کشور در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: از همه اصحاب رسانه خواهش می کنم ما را در این امر یاری کنند و همگی تلاش کنیم انتخاباتی سالم و باشکوه داشته باشیم.