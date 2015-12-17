  1. استانها
  2. فارس
۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

معتمدین هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در فارس مشخص شدند

معتمدین هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در فارس مشخص شدند

شیراز – ۸ نفر معتمد هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه فارس مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات شهرستان شیراز جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری استان فارس با حضور فرماندار و رئیس هیات اجرایی ، مدیر کل ثبت و احوال استان ، دادستان و اعضای هیات نظارت استان برگزار شد.

طی این جلسه و با انجام رای گیری ۸ نفر به عنوان معتمدین هیات اجرایی مشخص شدند که شامل خانم سیده معصومه دستغیب و آقایان شکراله دانش، فرج اله نیکنام ، سید هیبت اله رزم جو، محمود کسرائی، مظفر مختاری، سید محمود هاشمی، محمد حسین گلریز خاتمی به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی راستگو، عبدالرسول خسروبیگ، محمد علی معین، محمد حسن اسدی، سید بصیر هاشمی به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخاب شدند.

کد مطلب 3002478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها