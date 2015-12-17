معتمدین هیات اجرایی انتخابات مجلس خبرگان در فارس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات شهرستان شیراز جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری استان فارس با حضور فرماندار و رئیس هیات اجرایی ، مدیر کل ثبت و احوال استان ، دادستان و اعضای هیات نظارت استان برگزار شد.

طی این جلسه و با انجام رای گیری ۸ نفر به عنوان معتمدین هیات اجرایی مشخص شدند که شامل خانم سیده معصومه دستغیب و آقایان شکراله دانش، فرج اله نیکنام ، سید هیبت اله رزم جو، محمود کسرائی، مظفر مختاری، سید محمود هاشمی، محمد حسین گلریز خاتمی به عنوان اعضای اصلی و آقایان علی راستگو، عبدالرسول خسروبیگ، محمد علی معین، محمد حسن اسدی، سید بصیر هاشمی به عنوان اعضای علی البدل هیات اجرایی انتخاب شدند.