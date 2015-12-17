حمایت از ساخت آثار مستند در برنامه‌ دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور با حضور در جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اظهار کرد: از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انتظار می‌رود کارهای راهبردی انجام دهد. ساخت مستند هم حاصل یک مطالعه راهبردی و یک اقدام در حوزه ارتباطات راهبردی برای کشور است. ارتباطات راهبردی در معنای مد نظر ما یعنی تاثیرگذاری بر افرادی که تصمیم‌های آن‌ها بر مردم تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب انتظار داریم این اقشار دست از مطالعه بولتن‌ها و آمار‌ها بردارند و کمی به مردم نگاه کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا مرکز بررسی‌های استراتژیک حمایت از ساخت مستندهایی با محوریت مشکلات کلان زیست محیطی کشور را در دستور کار قرار می‌دهد؟ یادآور شد: ما قطعاً از برنامه‌های مستند و فیلم‌های مستندی که به حوزه سیاست‌گذاری عمومی کمک کند، حمایت می‌کنیم.

آشنا همچنین درباره‌ این شائبه که همکاری هنرمندان مستندساز با نهادهای حاکمیتی خطوط قرمزی برای آن‌ها وضع می‌کند، بیان کرد: دست این هنرمندان قطعاً بسته خواهد بود! به این دلیل که آن‌ها نمی‌توانند سهل‌انگاری کنند، نمی‌توانند بی‌طرف نباشند، نمی‌توانند کار تبلیغاتی کنند و نمی‌توانند بدون مطالعه و پژوهش کافی وارد عرصه ساخت مستند شوند.

مشاور هنری رئیس‌جمهور تأکید کرد: فراموش نکنیم ساخت فیلم مستند از نساختن آن و دیدنش از ندیدنش بهتر است؛ معتقدم این آخرین کار دوستانی که ساخت مستند «مادرکشی» را پیگیری کردند، نخواهد بود؛ چون مشکلات در جامعه هست اما مستند‌هایش وجود ندارد و باید ساخته شود.

مستند «مادرکشی» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی کمیل سوهانی، در بخش مسابقه ملی و بخش ویژه بحران آب نهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور دارد. این مستند با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ساخته شده است.