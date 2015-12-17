به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۸ صبح امروز ۲۶ آذرماه ثبت نام از داوطلبان نمایندگی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور و ۳۱ فرمانداری مراکز استانهای سراسر کشور آغاز شد.

در دقایق اولیه شروع ثبت نام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد. وی در جریان بازدید تاکید کرد که انتخابات پایه های نظام جمهوری اسلامی را محکم تر می کند.

اولین کاندیدای خبرگان

حجت الاسلام امان الله علیمردانی از حوزه انتخابیه کرمان اولین کسی بود که برای ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور رفت.

طبق آخرین آمار اعلام شده تا ساعت ۱۴ اولین روز ثبت نام، ۶۵ داوطلب در سراسر کشور ثبت نام کردند و مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت آمار تفکیکی و دقیق ثبت نام کنندگان امروز، فردا صبح اعلام می شود.

چهره های معروف

در میان داوطلبانی که به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند تنها چند چهره معروف دیده می شد که یکی از آنان آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقف تهران بود. خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا پس از ثبت نام می تواند همچنان خطیب نماز جمعه باشد و آیت الله خاتمی پاسخ داد: «مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد و تنها ۲ هفته زمان تبلیغات نمی توانم خطیب نماز جمعه باشم.»

اعضای فعلی خبرگان که مجددا کاندیدا شدند

از میان اعضای فعلی مجلس خبرگان بجز آیت الله خاتمی، آیت الله علی رازینی، آیت الله محمد تقی واعظی، آیت الله سید ابوالفضل میر محمدی نیز برای ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان به وزارت کشور رفتند.

خودم را معرفی نمی کنم!

داوطلبان ناشناخته ای هم امروز در وزارت کشور دیده شدند که بعضی از آنها از دادن اطلاعات خود به خبرنگاران خودداری می کردند و این امر را مصداق تبلیغات زودهنگام انتخاباتی می دانستند یکی از این نامزدها خطاب به خبرگاران گفت: خودم را معرفی نمی کنم این کار تبلیغ زودهنگام است.

جوان ترین کاندیدا

جوان ترین کاندیدایی که برای ثبت نام در انتخابات خبرگان به وزارت کشور آمد غیاثی نام داشت که متولد سال ۱۳۶۶ و داوطلب حوزه انتخابیه ساری بود.

خبره زن

تنها زن داوطلب روز اول ثبت نام در وزارت کشور هم عصمت سوادی بود البته دبیر ستاد انتخابات گفت که در سایر استانها نیز داوطلب زن داشته ایم.

یکی از داوطلبان در جواب سوال خبرنگاری که پرسید شما به کدامیک از گروههای اصلاح طلب و اصولگرا نزدیک هستید، گفت: من به خدا نزدیکم.

آیت الله سید احمد خاتمی داوطلب حوزه انتخابیه تهران، امان‌الله علیمرادی بردسیری داوطلب حوزه انتخابیه کرمان ، سید مهدی دریاباری داوطلب حوزه انتخابیه تهران، حبیب الله احمدی داوطلب حوزه انتخابیه اصفهان ، سید ابوالفضل میرمحمدی داوطلب حوزه انتخابیه مرکزی، سیدمحسن موسوی تبریزی داوطلب حوزه انتخابیه آذربایجان غربی ، سعیدرضا ربیعی داوطلب حوزه انتخابیه تهران، ذکرالله اوحدی داوطلب حوزه انتخابیه تهران، محمدتقی واعظی داوطلب حوزه انتخابیه زنجان، عصمت سوادی و علی رازینی داوطلب حوزه انتخابیه همدان در وزارت کشور ثبت نام کردند.

کاندیدای مجلس شورای اسلامی در روز ثبت نام مجلس خبرگان

در میان کاندیداهای روحانی مجلس خبرگان مرد جوانی هم برای ثبت نام آمد که نظرها را به خود جلب کرد. وی کاندیدای مجلس شورای اسلامی بود که دو روز زودتر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرده بود.

داوطبان انتخابات مجلس خبرگان می توانند تا دوم دی ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ با مراجعه به فرمانداری های مراکز استانهای سراسر کشور ثبت نام کنند.