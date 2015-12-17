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۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

فرماندار کرمانشاه:

هیچ کاندیدی برای ثبتنام انتخابات خبرگان کرمانشاه مراجعه نکرده است

هیچ کاندیدی برای ثبتنام انتخابات خبرگان کرمانشاه مراجعه نکرده است

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه گفت: از زمان اعلام ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان کرمانشاه تاکنون کاندیدایی برای ثبت نام به فرمانداری کرمانشاه مراجعه نکرده است.

فضل الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت نام کاندیداهای نمایندگی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از امروز آغاز شده، اظهار داشت: در اولین روز از شروع ثبت نام از کاندیدهای مجلس خبرگان رهبری تاکنون هیچ کاندیدایی برای ثبت نام به فرمانداری کرمانشاه مراجعه نکرده است.

وی افزود: از صبح امروز ثبت نام کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کرمانشاه آغاز شده و تا ۲ دی ماه ادامه دارد.

رنجبر گفت: از صبح امروز پنجشنبه تاکنون کاندیدایی برای ثبت نام در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به فرمانداری کرمانشاه مراجعه نکرده است.

 

کد مطلب 3002614

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