بخشی از اموال ایران در آمریکا پس از ۳۷ سال به کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مقام آگاه توضیح داد که در سال ۱۳۵۷ موزه هنرهای معاصر ایران وابسته به وزارت فرهنگ و هنر وقت ۱۴ قطعه آثار هنری از دو هنرمند آمریکایی ( ۴ قطعه از رابرت استرن و ۱۰ قطعه از مایکل گریو) خریداری نمود و قیمت آنها را نیز پرداخت کرد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و متعاقبا تصرف سفارت آمریکا در تهران و انسداد اموال ایران در امریکا استرداد و تحویل آثار خریداری شده با مشکلاتی مواجه شدند تا اینکه به موجب بیانیه های الجزایر که دیماه ۱۳۵۹ امضا شد، دولت آمریکا متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران مسترد کند. اما آمریکا برغم این تعهد، در مورد استرداد این چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد.

وی در مورد مشخصات این اثار توضیح داد که این اثار هنری تابلوهایی است در مورد طرحهای معماری با ارزش که برای ایران انجام شده است.



این مقام آگاه در مرکزحقوقی بین المللی ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفت دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ به علت تخلف آمریکا از بیانیه های الجزایر ( از حیث استرداد اموال) دعوایی علیه دولت آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده ( در لاهه) اقامه کرد و با ارائه ادله و مدارک به دیوان نشان داد که مالک آثار هنری بوده و دولت آمریکا پس از امضای بیانیه های الجزایر باید آنها را به ایران تحویل می داد، لیکن در اجرای این تعهدات قصور کرده است و مسئولیت استرداد آنها برعهده دولت آمریکا است.

به هرحال پس از طرح دعوا، دولت آمریکا همچنان به بهانه های واهی از ترتیب انتقال آثار هنری امتناع ورزید و در پاسخ ادعا می کرد که تکلیفی به تحویل اموال ندارد و مساله باید بین ایران و فروشندگان آمریکایی مستقیما حل و فصل شود.

تبادل لوایح و مدارک بین طرفین خاتمه یافت و جلسه رسیدگی دیوان داوری به این دعوی بالاخره درمهرماه ۱۳۹۲ برگزار گردید. اما درجریان جلسات رسیدگی، دولت ایالات متحده آمادگی خود را برای همکاری و ترتیب انتقال آثار هنری به ایران اعلام کرد و متعاقبا مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اقدامات و هماهنگی های لازم را برای انتقال این اموال انجام داد به طوری که کلیه هزینه های آن نیز توسط آمریکا تقبل و پرداخت گردیده است.



این مقام گفت این ۱۴ قطعه اثر ابتدا به آمستردام حمل شد و پس از احراز اصالت آنها توسط نمایندگان و کارشناسان وزارت ارشاد، پس از ۳۷ سال به ایران مسترد گردید.

این مقام آگاه اضافه کرد در مورد سایر ادعاهای مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا پرونده ادعاهای ایران علیه آمریکا در دیوان داوری (لاهه) همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران از هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق خود فروگذار نخواهد کرد.