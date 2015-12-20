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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۷:۲۲

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد؛

شناسایی عناصر سازمان های اطلاعاتی خارجی در روسیه در سال ۲۰۱۵

شناسایی عناصر سازمان های اطلاعاتی خارجی در روسیه در سال ۲۰۱۵

رئیس جمهور روسیه در سخنانی از شناسایی بیش از ۳۲۰ تَن از نیروها و عوامل سازمان های اطلاعاتی خارجی در این کشور تنها در سال ۲۰۱۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در سخنانی از شناسایی بیش از ۳۲۰ تن از نیروها و عوامل سازمان های اطلاعاتی خارجی در این کشور خبر داد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سخنان خود به مناسبت روز «نهادهای امنیت ملی روسیه» اعلام کرد: مسئولیت بزرگی بر دوش مأمورین ضد اطلاعات روسیه قرار دارد.

وی ادامه داد: تنها در سال ۲۰۱۵ مأمورین ضد اطلاعات روسیه موفق شده اند بیش از ۳۲۰ نفر از عوامل وابسته به سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی را در این کشور شناسایی و دستگیر کنند.

پوتین در ادامه افزود: اطمینان می دهم کارکنان این نهاد امنیتی روسیه آماده اند تا به هر چالش امنیتی علیه این کشور پاسخ مقتضی دهند.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: من به اقدامات مؤثر شما در حفاظت از مرزهای روسیه نیز امید دارم.

کد مطلب 3004291

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