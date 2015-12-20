تنور انتخابات در کردستان داغ شد/ثبت نام ۲۳ نفر در روز اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۲۸ آذرماه سال ۹۴ و همزمان با سراسر کشور، ثبت نام از افراد متقاضی کاندید شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان آغاز شد و از همان دقایق اولیه افراد برای ثبت نام به ستادهای انتخابات سطح استان مراجعه کردند.

استان کردستان که دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است، دارای پنج حوزه انتخابیه بوده و به همین دلیل پنج ستاد انتخابات نیز در شهرستانهای سنندج، مریوان، سقز، قروه و بیجار نیز فعالیت خود را از صبح روز شنبه آغاز کردند.

در لحاظت اولیه آغاز ثبت نام از افراد داوطلب استاندار کردستان به صورت سرزده از ستاد انتخابات شهرستان سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان آمادگی ها برای ثبت نام از افراد داوطلب قرار گرفت.

عبدالمحمد زاهدی در این بازدید ضمن گفتگو با مسئولان ستاد انتخابات شهرستان سنندج از آمادگی در سطح استان برای برگزاری انتخابات باشکوه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خبر داد.

در همان لحظات اولیه افراد متقاضی و داوطلب وارد ستاد انتخابات شهرستان سنندج شده و همزمان با بازدید استاندار کردستان و تا قبل از ساعت ۹ صبح کار ثبت نام سه نفر به پایان رسید.

امسال که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار می شود، ستاد انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها در مرکز استان و شهر سنندج فعالیت خود را آغاز کرده است که تا ظهر روز گذشته و بر اساس اعلام استاندار کردستان کسی در انتخابات خبرگان ثبت نام نکرده بود.

ثبت نام از افراد داوطلب و متقاضی حضور در انتخابات در سایر شهرستان های استان کردستان نیز همزمان با شهر سنندج دنبال شد و در همان ساعت اولیه نیز در شهرستان های مریوان، قروه و همچنین سقز نیز افراد برای ثبت نام به ستادهای انتخابات واقع در فرمانداری ها مراجعه کردند.

در همین حال و بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان کردستان با پایان کار ثبت نام در روز نخست ۲۳ نفر در پنج حوزه انتخابیه استان ضمن مراجعه به ستادهای انتخابات ثبت نام خود را نهایی کرده اند.

علیرضا آشناگر ضمن اشاره به ثبت نام یک نفر در وزارت کشور برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان کردستان، افزود: امروز نیز ستادهای انتخابات در فرمانداری های سطح استان و بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور فعالیت خواهند کرد.

در نخستین روز ثبت نام از افراد متقاضی و داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت نفر از حوزه انتخابیه شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران، هفت نفر از حوزه انتخابیه شهرستان های مریوان و سروآباد ثبت نام کرده اند.

از حوزه انتخابیه بیجار سه نفر، از حوزه انتخابیه قروه و دهگلان دو و از حوزه انتخابیه انتخابیه سقز و بانه نیز سه نفر در روز نخست ضمن مراجعه به ستادهای انتخابات ثبت نام کردند.

همچنین بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در روز گذشته، یک نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان ثبت نام کرده است.

با نگاهی به اسامی افراد ثبت نام شده در نخستین روز، مشخص می شود که در میان افراد ثبت نامی چهره های مختلف از طیف های سیاسی کشور حضور دارند و در روز نخست سهم افراد باتجربه ای که سابقه حضور در مجلس و یا داوطلب شدن در انتخابات دوره های گذشته را داشته اند نیز بیشتر بود.

با گذشت زمان و با حضور افراد بیشتر در ستادهای انتخابات چهره های جدید که قصد حضور در این رقابت را دارند مشخص می شود و بعد از آن نوبت به هیات های اجرایی و نظارت می رسد تا بررسی صلاحیت ها را آغاز کنند.