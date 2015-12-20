یک فوتبالیست مهمان «بچه های مردم» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق تیم استقلال که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را هم دارد امروز ۲۹ آذر ماه مهمان «بچه های مردم» است.

برنامه این هفته «بچه های مردم» با دعوت از مشاغل مختلف، ضمن معرفی مشاغل به سختی ها و شیرینی های حرفه های مختلف از زوایای متفاوت می پردازد.

امروز علیرضا نیکبخت واحدی به برنامه می آید و از وجوه مختلف شغل پر وسوسه، پردرآمد و پر هیجان فوتبال می گوید. این بازیکن تیم سرخ آبی ها قرار است به فراز و نشیب های ورزش قهرمانی به عنوان یک حرفه و شغل بپردازد.

«بچه های مردم» تصمیم دارد مشاغل را از چند منظر روانشناسی کند تا نوجوانان مختلف با آشنایی و آگاهی بیشتری در روزهای انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاهی قدم بردارند.

برنامه «بچه های مردم» این هفته میزبان مهمانان مختلقی از جمله سردار دکتر سید تیمور حسینی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، قادر شریفی نوجوان مخترع و کار آفرین کردستانی، روشنک عجمیان بازیگر و... خواهد بود.

«بچه های مردم» به تهیه کنندگی مجتبی احمدی، شنبه تا چهار شنبه حوالی ساعت ۱۶ از شبکه یک پخش می شود.