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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

کسب مهارت و استعداد در «بچه های مردم»

کسب مهارت و استعداد در «بچه های مردم»

برنامه «بچه های مردم» که از شبکه یک سیما پخش می شود در هفته آینده به مهارت و استعدادیابی در نوجوانان می پردازد.

مجتبی احمدی تهیه کننده برنامه «بچه های مردم» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع برنامه در هفته جدید گفت: پس از بررسی و برگزاری چند جلسه مشترک در اتاق فکر برنامه «بچه های مردم» مقرر شد این هفته از استعدادهای نوجوانان و کسب مهارت های مرتبط با این استعدادها صحبت کنیم.

وی ادامه داد: موضوع هفته آینده برنامه «بچه های مردم» با هدف ارایه خط مشی در شیوه های کسب مهارت در ساختن آینده ای نو برای نوجوانان روی آنتن خواهد رفت و به این ترتیب نوجوانان ایرانی را همراهی می کنیم. در طول هفته هم به موضوعاتی چون مزیت استعدادهای متفاوت، مهارت های نابجا و انتخاب درست مهارت ها می پردازیم.

تهیه کننده برنامه «بچه های مردم» بیان کرد: باید دانست که استعدادهای مختلف مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند و در برنامه این مساله بحث می شود که با هر استعدادی می توان به مهارت مفیدی برای جامعه رسید. همچنین شناسایی استعداد به عنوان کلید رسیدن به مهارت مناسب و انتخاب درست مهارت به عنوان اولین پله رسیدن به موفقیت از جمله مواردی است که به آن‌ها پرداخته می شود.

احمدی از حضور چهره های هنری، ورزشی، علمی و کارشناسان و روانشناسان اجتماعی در برنامه خبر داد و بیان کرد: این هفته بنا به موضوع برنامه بیشتر سراغ مشاغل می رویم و همچنین قهرمانان ورزشی را به برنامه دعوت می کنیم.

برنامه «بچه های مردم» هر روز به جز پنجشنبه ها حوالی ساعت ۱۶ روی آنتن شبکه یک می رود.

کد مطلب 2972826
عطیه موذن

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    نظرات

    • حمید ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
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      سلام نمیدونم شنبه یا یکشنبه بود موسسه ای بود در برنامه بچه های مردم در رابطه با کشف استعداد نوجوان وجوانان مثل اینکه در مدارس امتحان میگرفت یانه که اسمش را یادم نیست لطفا اسم اون موسسه و چگونگی ارتباط با آن را در صورت امکان می خواستم ممنون ما در اراک هستیم آیا در شهرها نیز نمایندگی یا دفتر برای مراجعه داره متشکرم

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