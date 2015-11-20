کسب مهارت و استعداد در «بچه های مردم»

مجتبی احمدی تهیه کننده برنامه «بچه های مردم» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع برنامه در هفته جدید گفت: پس از بررسی و برگزاری چند جلسه مشترک در اتاق فکر برنامه «بچه های مردم» مقرر شد این هفته از استعدادهای نوجوانان و کسب مهارت های مرتبط با این استعدادها صحبت کنیم.

وی ادامه داد: موضوع هفته آینده برنامه «بچه های مردم» با هدف ارایه خط مشی در شیوه های کسب مهارت در ساختن آینده ای نو برای نوجوانان روی آنتن خواهد رفت و به این ترتیب نوجوانان ایرانی را همراهی می کنیم. در طول هفته هم به موضوعاتی چون مزیت استعدادهای متفاوت، مهارت های نابجا و انتخاب درست مهارت ها می پردازیم.

تهیه کننده برنامه «بچه های مردم» بیان کرد: باید دانست که استعدادهای مختلف مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند و در برنامه این مساله بحث می شود که با هر استعدادی می توان به مهارت مفیدی برای جامعه رسید. همچنین شناسایی استعداد به عنوان کلید رسیدن به مهارت مناسب و انتخاب درست مهارت به عنوان اولین پله رسیدن به موفقیت از جمله مواردی است که به آن‌ها پرداخته می شود.

احمدی از حضور چهره های هنری، ورزشی، علمی و کارشناسان و روانشناسان اجتماعی در برنامه خبر داد و بیان کرد: این هفته بنا به موضوع برنامه بیشتر سراغ مشاغل می رویم و همچنین قهرمانان ورزشی را به برنامه دعوت می کنیم.

برنامه «بچه های مردم» هر روز به جز پنجشنبه ها حوالی ساعت ۱۶ روی آنتن شبکه یک می رود.