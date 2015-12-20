ثبت ‌نام ۱۶ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری کرج، محمدتقی ایرانی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، عصر امروز، یکشنبه در دومین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جزئیات روند ثبت نام داوطلبان را تشریح کرد.



ایرانی گفت: طبق آخرین آمار تا پایان وقت اداری ۱۶ نفر برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که از میان آنها ۳ نفر خانم بودند.

فرماندار کرج در پایان گفت: تا کنون ۶ نفر نیز داوطلب شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان البرز هستند.