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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۵

فرماندار کرج اعلام کرد:

ثبت ‌نام ۱۶ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز

ثبت ‌نام ۱۶ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در البرز

کرج - فرماندار کرج از ثبت ‌نام ۱۶ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف انتخابیه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری کرج، محمدتقی ایرانی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، عصر امروز، یکشنبه در دومین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جزئیات روند ثبت نام داوطلبان را تشریح کرد.

ایرانی گفت: طبق آخرین آمار تا پایان وقت اداری ۱۶ نفر برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که از میان  آنها ۳ نفر خانم بودند.

فرماندار کرج در پایان گفت: تا کنون ۶ نفر نیز داوطلب شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان البرز هستند.

کد مطلب 3005111

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