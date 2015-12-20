به گزارش خبرنگار مهر اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به شرح ذیل برای روزهای سی‌ام آذر، یکم، دوم، سوم و چهارم دی‌ماه به کشاورزان سراسر کشور در راستای محافظت از محصولات کشاورزی ارائه کرد.

استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

حوزه باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اردبیل در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارات جوندگان

انجام شخم و یخ آب زمستانه جهت مبارزه با آفات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ در انبارهای سیب زمینی و پیاز

حوزه زراعت:

برداشت و تحویل محصول چغندر قند پس از هماهنگی با کارخانه های قند

پوشاندن چغندر های دپو شده با پوشش مناسب جهت جلوگیری از یخ زدگی

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

حوزه زنبورداری:

تغذیه کلونی ها با خمیر شیرین(نسبت ۳ به ۱)

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

پوشش مناسب کندوها با پارچه های برزنتی و تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید از ماشین آلات و اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

جمع آوری رایزرها و لوله های انتقال آب و نگهداری آنها در مکان های مناسب

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

حوزه باغبانی: تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

خودداري از هرس باغات میوه قبل از سپري شدن فصل سرد

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ در انبارهای سیب زمینی و پیاز

حوزه زراعت:

تسریع در برداشت چغندرقند

مبارزه با جوندگان در كشت زعفران جهت جلوگيري از خسارت

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

حوزه زنبورداری:

تغذیه کلونی ها با خمیر شیرین(نسبت ۳ به ۱ )

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید از ماشین آلات و اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

جمع آوری رایزرها و لوله های انتقال آب و نگهداری آنها در مکان های مناسب

استان های گیلان و مازندران:

حوزه باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

تسریع در برداشت میوه مرکبات

برداشت انواع سبزیجات

روغن پاشی درختان هسته دار جهت کنترل شپشک توت (به غیر از روزهای دوشنبه و پنج شنبه و جمعه)؛

محلول‌پاشی با اکسی‌کلراید مس درختان هسته‌دار و دانه‌دار (به غیر از روزهای دوشنبه و پنج شنبه و جمعه)؛

محلول پاشی با بُردو در درختان در صورت مشاهده خزه و سبزینگی روی درختان (به غیر از روزهای دوشنبه و پنجشنبه)

جمع آوری کلیه میوه­های ریخته شده در پای درختان در راستای مبارزه با آفت مگس زیتون

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا و سبزیجات

آماده سازی اراضی جهت کشت باقلا

آبیاری زمستانه درختان زیتون با دوره های آبیاری ترجیحا یک هفته ای از اول دی ماه

ضد عفونی سبد های پلاستیکی حمل و نگهداری میوه مرکبات به منظور جلوگیری و کاهش خسارت بیماری های قارچی

جداسازی میوه های سالم مرکبات از آسیب دیده قبل از نگهداری در انبار

احداث زهکش‌های مناسب در مزارع کلزا و همچنین سبزیجات برگی

حوزه زراعت:

برداشت مزارع شبدر

کودپاشی سرک مزارع کلزا

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدآمینه با حداقل پروتئین جهت کاهش تولید گاز آمونیاک

بسترریزی قبل از جوجه‌ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر ۳ تا ۵ سانتی‌متر و یا رول‌های کاغذی ضخیم

حوزه زنبورداری:

تغذیه کلونی ها با خمیر شیرین (نسبت ۳ به ۱)

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه شیلات:

استخردارانی که مراحل صید را به اتمام رسانده اند ورودی های آب استخر را مسدود و مناطق عمیق استخر را جهت جلوگیری از ماهیان هرز و سایر آبزیان مزاحم آهک پاشی نمایند.

عدم صید ماهیان گرم آبی درروزهای بارندگی بهدلیل جلوگیری از تخریب دیوارهای استخر

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

جلو گیری از ورود آب گل آلود به داخل استخر در پرورش ماهی گرم آبی مخصوصا استخر های زیر یک هکتار

پرهیز از نمک زدایی و فرمالین پاشی در مزارع سردآبی به هنگام بارندگی

اطمینان از عملکرد ژنراتور برق اضطراری

با توجه به سردشدن هوا، رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها، ضروری می‌باشد

بستن ورودی آب استخر در زمان بارندگی و گل‌آلود شدن آب و همچنین استفاده از حوضچه‌های رسوبگیر

استان گلستان:

حوزه باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

آماده سازی بستر زمین و کشت سیب زمینی، نخودفرنگی، باقلا و نشاء کاهو

ترمیم تشتک پای درختان و لایروبی نهرها جهت جمع آوری و حفظ رطوبت خاک

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

حوزه زراعت:

در صورت مشاهده آفت کک کلزا و بیماری فوما جهت اخذ توصیه های فنی برای مبارزه با این آفت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی مشورت نمایند.

انجام مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات در مزارع گندمی دارای آفت سوسک زابروس

انجام شخم زراعی زمستانه جهت کاهش جمعیت زمستان گذران آفات

خودداری از برداشت وش مرطوب، کال قوزه، قوزه های نارس یا پوسیده

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما

حوزه زنبورداری:

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه شیلات:

پرورش دهندگان محترم سرد آبی تمهیدات لازم را در خصوص جلوگیری از بروز یخ زدگی استخر ها بعمل آورده و نسبت به غذادهی و مدیریت تغذیه و قطع به موقع غذا اقدام نمایند.

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید از ماشین آلات و اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

حوزه باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های البرز، قزوین و تهران، سمنان و قم در روز دو شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود ۳ تا ۴ در انبارهای سیب زمینی و پیاز

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ های پسته، بادام و انار جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

علف کشی باغات و جمع آوری بقایای گیاهی جهت جلوگیری از ایجاد کانون های زمستان گذرانی آفات

حوزه زراعت:

علف کشی مزارع و جمع آوری بقایای گیاهی جهت جلوگیری از ایجاد کانون های زمستانگذرانی آفات

انجام چرای سبک مزارع گندمی که به مرحله ساقه رفتن رفته باشند جهت جلوگیری از خطر سرمازدگی

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

حوزه زنبورداری:

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید پمپ‌ها و لوله‌های آبیاری در سیستم‌های تحت فشار آبیاری و تخلیه آب آنها به‌منظور جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

حوزه شیلات:

شكستن يخ سطح آب استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي در صورت يخ زدن سطح آب و استفاده از غذاي شناور

استان های اصفهان و یزد :

حوزه باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد

هوادهی گلخانه با هواکش برقی یا باز کردن دریچه ها در دو نوبت یکی اواخر شب و دیگر نیم ساعت بعد از اذان برای جلوگیری از ابتلای گیاهان گلخانه به بیماری سرخک

آبیاری در شب های سرد جهت جلوگیری از خسارت سرمای زودرس پاییزه

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

تنظیم درجه حرارت انبارهای سیب‌زمینی در مناطق غرب وجنوب استان اصفهان

انجام عملیات شخم و یخ‌آب زمستانه جهت مبارزه با مگس گیلاس و زنجره مو

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

حوزه زنبورداری:

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید پمپ‌ها و لوله‌های آبیاری در سیستم‌های تحت فشار آبیاری و تخلیه آب آنها به‌منظور جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

حوزه باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

زيرخاك نمودن تاك هاي انگور به منظور مقاومت در برابر سرما

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

حوزه زراعت:

تعجیل و تسريع در كاشت مزارع جو وگندم و اجراي كشت حفاظتي

استفاده از بذرمالهاي مناسب به منظور تسريع در سرعت جوانه زني و رشد

برداشت پنبه

تسريع در برداشت محصولات زراعي از جمله چغندر قند، سيب زميني انتقال آنها به انبارهاي استاندارد براي جلوگيري از سرمازدگي

اجرای يخ آب در مزارع گندم و جو

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

خودداری از نگهداری گوسفند در ارتفاعات و فضای باز هنگام شب

استفاده از دانه هاي روغني يا كنجاله پنبه و ... جهت استفاده در جیره غذایی دامهايي كه در فضاي باز نگهداري مي شوند.

حوزه زنبورداری:

تغذيه زنبورستان ها با خمير شيرين جهت زمستان گذرانی

درزگیری و ایزولاسیون کندوها به منظور حفظ دمای داخلی

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

حوزه شیلات:

شكستن يخ سطح آب استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي در صورت يخ زدن سطح آب و استفاده از غذاي شناور

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید از ماشین آلات و اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

بازدید پمپ‌ها و لوله‌های آبیاری در سیستم‌های تحت فشار آبیاری و تخلیه آب آنها به‌منظور جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

حوزه باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دو شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما

برداشت به موقع و انبارداری مناسب مرکبات

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

آبیاری در شب های سرد جهت جلوگیری از خسارت سرمای زودرس پاییزه

ایجاد تشتک دور درختان چهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گومور در باغات به سایر درختان

خودداری از آبیاری دوم در صورت اتمام کشت تا زمان افزایش دما در مناطق سردسیر با توجه به کاهش دما

انجام یخ آب زمستانه در باغات جهت مبارزه با آفات موجود در خاک با توجه به کاهش دما

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

جهت پیشگیری از خسارت و کنترل مگس سفید درکشت های گلخانه ای مناطق گرمسیر مانند نشا گوجه فرنگی، مزارع کنجد و لوبیا و کشت های جالیزی و همچنین بیماری بوته میری در گلخانه ها انجام مشاوره با کارشناسان کشاورزی

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند آلترنالیا، سفیدک داخلی در جالیزها و گلخانه ها، کپک خاکستری پیاز و بادزدگی در مزارع سیب زمینی در مناطق گرمسیر

انتقال نهال های گلدانی پسته به باغ

حوزه دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما

حوزه ماشین آلات کشاورزی:

بازدید از ماشین آلات و اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

بازدید پمپ‌ها و لوله‌های آبیاری در سیستم‌های تحت فشار آبیاری و تخلیه آب آنها به‌منظور جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

حوزه باغبانی: محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز دو شنبه به دلیل بارش و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما

برداشت به موقع و انبارداری مناسب مرکبات در استان فارس

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

آبیاری در شب های سرد جهت جلوگیری از خسارت سرمای زودرس پاییزه

برداشت هرچه سریع تر ذرت، پنبه و محصولات جالیزی مانند گوجه فرنگی، خیار، هندوانه در استان فارس جهت جلوگیری از احتمال خسارت سرمازدگی محصولات

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

حوزه دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

حوزه زنبورداری:

انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق زمستان گذران

خارج سازی داروهای باقیمانده ضد کنه جهت جلوگیری از بقایای دارویی محصولات داخل کندو

استان های ایلام و خوزستان:

حوزه باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایلام در روز دو شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما

حوزه زراعت:

تعجیل و تسریع در کاشت مزارع جو وگندم وکلزا

پخش کود سرک در مزارع غلات و کلزا

ضد عفونی کردن بذر های غلات پیش از کشت

مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا

مبارزه با علفهای هرز غلات در مناطق گرمسیری

تعجیل در برداشت مزارع ذرت

حوزه دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما

حوزه زنبورداری:

محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل وزش باد

حذف قاب های خالی (پوکه ها) و تنگ کردن جمعیت به منظور کمک به گرم کردن کلونی های زنبور عسل