توقف «چولهول» در ایستگاه مطالعه/ ناجی «کشکان» غرق شد

اکبر مهری رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات منابع آبی و خاکی سد مخزنی «چولهول» شامل مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، زمینشناسی، لرزهخیزی، منابع قرضه، کشاورزی، مطالعات اقتصادی، برنامهریزی منابع آب و مهندسی رودخانه به کارفرمایی شرکت آب منطقهای استان لرستان در مهرماه ۱۳۸۹ آغاز شد.
توقف «چولهول» در مرحله مطالعه
وی بابیان اینکه انجام این مطالعات به یک شرکت مهندسان مشاور ابلاغ شد افزود: هدف از انجام این مطالعات و اجرای سد چولهول، کنترل سیلاب شهرستان پلدختر از «افرینه» تا «چم مهر»، کنترل رسوب سد کرخه، تأمین نیازهای آب شرب و کشاورزی و تولید انرژی برقابی و ايجاد محيط تفريحی و گردشگری است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر بابیان اینکه مطالعات مرحله شناخت اين سد به پایان رسيده است گفت: ادامه مطالعات فازهای بعدی، تكميل مطالعات و احداث سد بهذعنوان مطالبه جدی كشاورزان و مسئولان در دستور كار شركت آب منطقهای لرستان قرار دارد.
مهری اجرای این طرح را نيازمند اخذ مجوز وزارت نيرو دانست و افزود: تصمیم کمیته فنی شرکت آب منطقهای لرستان این است که ادامه مطالعات سد چولهول برای انجام نقشهبرداری و مطالعات ژئوتكنيک توجیه فنی دارد.
سدی در انتظار تکمیل مطالعات
وی با اشاره به اینکه احداث سد چولهول یک ضرورت اجتنابناپذیر است گفت: مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برای اخذ موافقت وزارت نیرو مبنی بر ادامه مطالعات سد مخزنی چولهول برای جبران کمبود آب ایستگاههای پمپاژ در حال احداث رودخانه كشكان در درازمدت برای مقابله با خشکسالی باید پیگیری داشته باشند.
رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر افزود: با احداث این سد میتوان ضمن ذخيره سیلابهای بهاره، آب رودخانه كشكان و ایستگاههای پمپاژ را تأمین و از خسارات مخرب و زیانبار سیلاب به مناطق مسکونی شهری، روستایی و اراضی کشاورزی جلوگیری کرد.
مهری بابیان اینکه با احداث این سد همچنین میتوان میزان رسوب سد کرخه را کاهش داد گفت: تاكنون مبلغ ۵۰۰ ميليون ریال برای مطالعات سد چولهول هزينه شده و تكميل مطالعات این سد، نيازمند ۱۵ ميليارد ریال اعتبار است.
سدی که میتواند آب آشامیدنی و کشاورزی مردم را تأمین کند
وی افزود: حجم مخزن سد ۷۰ ميليون مترمكعب، ارتفاع آن ۷۰ تا ۹۰ متر و ميزان اعتبار موردنیاز برای اجرای سد حداقل ۱۲۰ ميليارد تومان است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر گفت: متوسط آبدهی سالانه رودخانه چولهول شهرستان پلدختر ۱۱۴ میلیون مترمکعب یا ۳.۶۱ مترمکعب در ثانیه است.
مهری افزود: در صورت احداث سد چولهول ۵۵ میلیون مترمکعب در سال، نیاز آب آشامیدنی و کشاورزی روستاهای پاییندست در شهرستان تأمین میشود.
وی اضافه کرد: با احداث این سد از اتلاف هزینههای بیتالمال برای احداث ایستگاههای پمپاژ رودخانه کشکان جلوگیری به عمل میآید و نیاز آب رودخانه کشکان در درازمدت برای رفع خشکسالیها تأمین میشود.
سدی که سیلابها را مهار میکند
علی امید سیفی مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه با احداث این سد هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه چولهول به آبی تبدیل میشود افزود: با احداث این سد و نیروگاه برقآبی کوچک میتوان زمینه گردشگری را در این منطقه ایجاد کرد.
وی افزود: بر اساس نتایج مطالعات مرحله شناخت سد که توسط مهندسین مشاور طرح نو ایوشان انجامشده موقعیت و ساختگان سد چولهول ازنظر زمینشناسی برای ذخیره سیلابهای بهاره و احداث سد مناسب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان احداث سد چولهول برای بهرهبرداری بهینه از منابع آب را یک ضرورت و نیاز آبی دانست و گفت: در فصول زمستان و بهار، سیلابهایی باعث میشوند سرشاخههای رودخانه چولهول بدون هیچگونه استفادهای از حوزه شهرستان خارج میشوند که با احداث سد میتوان آنها را ذخیره و در تابستان از آنها برای کشاورزی و ... استفاده کرد.
سدی که آب ایستگاههای پمپاژ را تأمین میکند
سیفی به مشخصات کلی طرح سد مخزنی چولهول اشاره کرد و افزود: کارفرما این طرح، شرکت آب منطقهای استان لرستان و مشاور آن شرکت مهندسان مشاور طرح نو ایوشان و موقعیت طرح بخش معمولان شهرستان پلدختر است.
وی بابیان اینکه موقعیت ساختگان سد رودخانه چولهول در بالادست روستای افرینه است گفت: مساحت حوزه آبریز این سد ۷۷۶ کیلومترمربع و متوسط آبدهی سالانه رودخانه در محل سد چولهول ۱۱۴ میلیون مترمکعب و ارتفاع آن ۷۰ متر و حجم مخزن ۷۰ میلیون مترمکعب است.
سیفی به وضعیت پیشرفت مطالعات طرح اشاره کرد و افزود: مطالعات فاز شناخت طرح انجامشده و پیشرفت مطالعات مرحله اول معادل ۳۵ درصد است.
وی گفت: هدف از احداث سد، تأمین آب اراضی کشاورزی حوزه آبریز چولهول و تأمین حق آبه ایستگاههای پمپاژ «جلگه خلج»، «جای در»، «واشیان» و «چم مهر» و تأمین آب شرب شهر پلدختر و روستاها و کنترل سیلاب است.
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