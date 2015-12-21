آیت الله مصباح یزدی کاندیدای انتخابات خبرگان رهبری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده آیت الله مصباح یزدی قبل از ظهر دوشنبه با حضور در فرمانداری قم، ثبت نام رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات خبرگان را انجام داد.

آیت الله مصباح یزدی هم اکنون نماینده مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است.

حجت الاسلام ابوالحسن حقانی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)، به نمایندگی از آیت الله مصباح یزدی وظیفه ثبت نام را بر عهده داشت.

بر اساس این گزارش آیت الله سید محمد نقی شاهرخی نماینده فعلی استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه این استان و آیت الله سید رضا برقعی از حوزه انتخابیه تهران صبح امروز برای ثبت نام در فرمانداری قم حضور یافتند.

یادآور می‌شود: ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز پنج‌شنبه بیست و ششم آذرماه آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و طی این هفت روز داوطلبان می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند.