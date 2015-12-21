کلیمیان از ملت ایران جدا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک مره صدق نماینده مردم کلیمیان مجلس شورای اسلامی در جریان ثبت نام کاندیداتوری دهمین دوره انتخابات مجلس در فرمانداری تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مجلس طبق قانون اساسی یکی از مهمترین نهادهای کشور است گفت: این قوه حاصل تلاش ها و جان فشانی های ملت در جریان به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به وظایف مجلس افزود: یکی از وظایف مجلس قانون گذاری و نگارش آن است که باید با روح منافع ملت و ارزش های توحیدی سازگار باشد.

مرصدق با اشاره به دومین وظیفه مجلس ادامه داد: بعد نظارتی وظیفه دیگر مجلس است که باید نظارت دقیق بر تمام مسائل کشور و مطابق قانون به ویژه نسبت به قوه مجریه باید باشد که برای دفاع از منافع ملی ایران و حفظ ارزش های توحیدی انجام می گیرد.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه باید دید وسیعی داشته باشیم خاطرنشان کرد: تمام نمایندگان در برابر قانون برابرند. همه حقوق، وظایف و اختیارات برابر دارند که هدف از آن خدمت به ملت ایران و اشاعه فرهنگ توحیدی در سراسر کشور است.

نماینده کلیمیان مجلس عنوان کرد: توجه به زیرساخت های ملی که دو میثاق اصلی در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم و آن دستورات مقام معظم رهبری و قانون اساسی است همواره باید سرلوحه کار نمایندگان قرار گرفته و کلیات ارزش های ملی و حفظ منافع ملت همسو و همراه با هم حرکت کنند تا پیروزی ملت در سطح ملی و جهانی رقم بخورد.

وی با اشاره به جایگاه اقلیت ها در قوه قانون گذاری کشور گفت: اقلیت ها در ایران مثل سایر ملت هستند. ایرانیان کلیمی از ملت ایران جذایی ناپذیر بوده و با بیش از چند هزار سال همزیستی ایرانیان کلیمی با بدنه ملت مشکلات مشترک دارند که راه حل های آن مشترک است، فرهنگ ما شباهت زیادی به هم دارند.

این نماینده مجلس گفت: چیزی که ما را متحد می کند زبان و کشور مشترک نیست بلکه ارزش های توحیدی مشترک است که باعث می شود تمام مردم ایران به ویژه پیروان ادیان مختلف توحیدی برای پاسداشت ارزش های مشترک و پایبندی به قانون اساسی و پیروی از دستورات مقام معظم رهبری همدل باشند.

مره صدق تصریح کرد: مشکلات اقلیت های دینی در کشور همان مشکلات ملت ایران است اگرچه ممکن است مشکلات خاصی باشد اما در شرایط فعلی مشکلات تمام مردم یکسان است و امیدوارم با همکاری قوا بتوانیم تمام این مشکلات را حل کنیم.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس خاطرنشان کرد: در طول تاریخ هر وقت مشکلی برای ملت پیش آمده همه مردم با هم برای حل آن مشکل شریک بودند و هرگاه موفقیتی حاصل شده با تلاش و همدلی همه بوده است.