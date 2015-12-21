تفاوت وضعیت بارش پاییزی در یزد با کشور/کاهش ۹۵ درصدی بارش در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امامی، ظهر امروز در نشستی خبری ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت بارشها در یزد اظهار داشت: اگر در سالهای گذشته وضعیت آب یزد در تابستانها بحرانی میشد، با این روند سال آینده از فروردین ماه با بحران جدی آب در یزد مواجه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: این میزان بارش پاییزی و کاهش چشمگیر بارشها طی ۴۰ سال گذشته در یزد بیسابقه بوده و در یزد، برعکس سایر نقاط کشور وضعیت بارندگی اصلا خوب نبود.
امامی یادآور شد: در همه شهرستانها با کاهش شدید بارشها مواجه بوده ایم به جز خاتم که در خاتم نیز میزان افزایش بارندگی در پاییز امسال با پاییز سال گذشته چندان چشمگیر نیز نیست و تنها هشت درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان کاهش نیز مربوط به مرکز استان بوده به نحوی که میزان بارش در شهرستان یزد امسال نسبت به سال گذشته کاهش ۹۵ درصدی داشته است.
امامی با بیان اینکه میزان کاهش در بافق ۵۴ درصد، بهاباد ۴۰ درصد، میبد ۷۸ درصد، مهریز ۷۰ درصد، ابرکوه ۲۳ درصد، اردکان ۷۱ درصد، اشکذر ۸۱ درصد و تفت ۵۶ درصد بوده است، عنوان کرد: در مجموع میزان بارش در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته در استان یزد به طور میانگین کاهش ۵۳ درصدی داشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این نشست همچنین با اشاره به برخی اقدامات انجام شده برای مقابله با بحرانهای احتمالی در یزد و سایر مناطق استان اظهار داشت: سه کانون خطر که خطرات بالفعل برای شهر محسوب میشدند، برطرف شدند به نحوی که زمین برای انتقال شرکتهای بوتان و اتان در یزد تعیین شده و این شرکتها باید هرچه سریعتر به خارج از شهر منتقل شوند.
امامی خاطرنشان کرد: انبارهای شرکت نفت در داخل شهر نیز در حال پیگیری هستند و گرچه انتقال آنها هم زمانبر و هم هزینهبر است اما موضوعی است که باید برای آن اقدام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر هفته مقابله با خطرات زلزله از مهرماه به دیماه اظهار داشت: به دلیل اینکه زلزله بم، یک فاجعه ملی بود، این هفته از مهرماه به دیماه منتقل شد و از ۳۰ آذر تا پنجم دیماه به عنوان هفته مقابله با خطرات زلزله نامگذاری شده است.
امامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه میتوان یزد را در زمره استانهای زلزلهخیز دانست، عنوان کرد: واقعیت این است که یزد روی یکی از گسلهای بزرگ به نام گسل دهشیر ـ بافق قرار دارد اما این گسل هنوز فعال نشده ضمن اینکه میزان زلزلههای بالای سه ریشتر یزد در طول سال نسبت به سایر نقاط استان بسیار کمتر است.
وی بیان کرد: اکنون گسل بهاباد فعال شده و اغلب لرزشهای کوچک نیز در این منطقه اتفاق میافتد و گاهی نظیر آبانماه نیز زلزلههای چهار ریشتری و بالاتر را نیز شاهد بوده ایم.
امامی خاطرنشان کرد: در مجموع گرچه یزد شرایط بهتری نسبت به سایر استانها دارد اما هیچ استانی در کشور ما در برابر زلزله ایمن نیست.
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