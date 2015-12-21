۲۷۵۲نفر در انتخابات مجلس و۳۵۰نفر در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند

محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام آخرین آمار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: تا ساعت ۱۵:۴۵ امروز ۳۵۰ نفر اقدام به ثبت نام برای انتخابات خبرگان رهبری کردند که ثبت نام ۲۶۲ نفر قطعی شده است و ثبت نام ۸۸ نفر در حال تکمیل است.

وی افزود: از این تعداد، ۵ نفر از بانوان برای خبرگان رهبری و ۳۴۵ نفر از آقایان ثبت نام کرده اند.

مقیمی با بیان اینکه تا ساعت ۱۵:۴۵ امروز ۲ هزار و ۷۵۲ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۲۳۸ نفر ثبت نامشان قطعی شده و ۴۶۴ نفر در حال ثبت نام هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: از این تعداد، ۱۷۶ نفر از بانوان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.