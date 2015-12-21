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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۷

تا ساعت ۱۵:۴۵ امروز؛

۲۷۵۲نفر در انتخابات مجلس و۳۵۰نفر در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند

۲۷۵۲نفر در انتخابات مجلس و۳۵۰نفر در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به آخرین آمار ثبت نام کنندگان در انتخابات، گفت: ۲ هزار و ۷۵۲ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۳۵۰ نفر برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده‌اند.

محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام آخرین آمار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: تا ساعت ۱۵:۴۵ امروز ۳۵۰ نفر اقدام به ثبت نام برای انتخابات خبرگان رهبری کردند که ثبت نام ۲۶۲ نفر قطعی شده است و ثبت نام ۸۸ نفر در حال تکمیل است.

وی افزود: از این تعداد، ۵ نفر از بانوان برای خبرگان رهبری و ۳۴۵ نفر از آقایان ثبت نام کرده اند.

مقیمی با بیان اینکه تا ساعت ۱۵:۴۵ امروز ۲ هزار و ۷۵۲ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۲۳۸ نفر ثبت نامشان قطعی شده و ۴۶۴ نفر در حال ثبت نام هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: از این تعداد، ۱۷۶ نفر از بانوان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 3006056

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