امروز ۳۷ داوطلب مجلس و پنج داوطلب خبرگان در اصفهان ثبت نام کردند

فضل‌الله کفیل در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سومین روز از ثبت‌نام کاندیدهای مجلس شورای اسلامی ۳۷ نفر ثبت‌نام کردند که چهار نفر از آنها از بانوان هستند.

وی افزود: از میان این ۳۷ نفر، ۳۳ نفر در اصفهان و دو نفر در تهران برای حوزه انتخابی اصفهان ثبت‌نام کردند و دو نفر نیز از اقلیت‌های مذهبی هستند.

فرماندار اصفهان تاکید کرد: همچنین در پنجمین روز از ثبت‌نام برای مجلس خبرگان رهبری امروز پنج داوطلب ثبت‌نام کردند که از این میان یک نفر از تهران ثبت‌نام کرده است.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب در پایان سومین روز از مهلت ثبت‌نام داوطلبان برای مجلس شورای اسلامی در مجموع ۷۴ نفر و در پایان مهلت پنجمین روز ثبت‌نام داوطلبان برای مجلس خبرگان رهبری ۲۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش مهر، ثبت‌نام پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز پنج‌شنبه ۲۶ آذرماه سال جاری آغاز شده است و به مدت هفت روز ادامه دارد و ثبت‌نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از روز شنبه ۲۸ آذرماه تا هفت روز ادامه دارد.