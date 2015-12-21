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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

تخریب حسینیه بقیة الله در زاریا نیجریه توسط ارتش

تخریب حسینیه بقیة الله در زاریا نیجریه توسط ارتش

منابع آگاه از یورش ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله در زاریا و تخریب آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه جنبش اسلامی نیجریه، منابع آگاه از یورش ارتش نیجریه به حسینیه بقیه الله در زاریا در شمال این کشور خبر دادند.

به گفته این منابع شمار زیادی در این یورش به شهادت رسیدند.

این منابع از تخریب حسینیه از سوی ارتش نیجریه و یورش به منزل شیخ ابراهیم زکزاکی خبر دادند و اعلام کردند: ارتش نیجریه در این عملیات از بولدزر برای تخریب حسینیه ای که قبلا به سبب یورش قبلی ارتش نیجریه آسیب های زیادی دیده بود استفاده کرد.

مسئولان نیجریه ای از جمله فرماندار استان کادونا که شهر زاریا در آن قرار دارند مدعی هستند که این حسینیه به شکل غیرقانونی احداث شده است در حالی که این حسینیه از سال ها قبل احداث شده و همه ساله مراسم مذهبی در آن برگزار می شود.

منطقه ای که حسینیه بقیه الله  و منزل شیخ ابراهیم زکزاکی در آن قرار دارد شاهد تدابیر امنیتی شدیدی از سوی ارتش نیجریه است.

کد مطلب 3006090

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