  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

جهش۱۲۷درصدی ورود غیرمجاز به خطوط ویژه اتوبوس اصفهان؛۵۳۵هزارتخلف ثبت شد

جهش۱۲۷درصدی ورود غیرمجاز به خطوط ویژه اتوبوس اصفهان؛۵۳۵هزارتخلف ثبت شد

اصفهان-معاون شهردار اصفهان از ثبت بیش از ۵۳۵ هزار تخلف رانندگی در معابر اصفهان طی یک هفته اخیر خبر داد و نسبت به افزایش چشمگیر ورود غیرمجاز خودروها به خطوط ویژه اتوبوس‌ هشدار داد.

سعید ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین داده‌های استخراج شده از سامانه‌های هوشمند پایش ترافیک در اصفهان، اظهار کرد: طی هفته اخیر در مجموع ۵۳۵ هزار و ۳۴۷ مورد تخلف ترافیکی در معابر شهری شناسایی و ثبت شده است که در مقایسه با ۵۲۴ هزار و ۹۹۰ مورد هفته قبل، رشدی حدود ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تفکیک نوع تخلفات، سهم بالای سرعت غیرمجاز را یکی از چالش‌های اصلی خواند و افزود: از مجموع تخلفات ثبت‌شده، ۴۳۹ هزار و ۵۶۷ مورد مربوط به سرعت غیرمجاز است که نسبت به هفته گذشته تغییر اندکی داشته، اما همچنان رکورددار تخلفات رانندگی در اصفهان محسوب می‌شود؛ علاوه بر این، ۱۸ هزار و ۷۸۶ مورد تخلف عبور از چراغ قرمز ثبت شده که با رشد ۴.۸ درصدی همراه بوده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان به یکی از نگران‌کننده‌ترین آمارهای این گزارش اشاره کرد و گفت: ورود غیرمجاز خودروهای شخصی به مسیرهای ویژه اتوبوس (BRT) از ۱۲ هزار و ۶۱۹ مورد در هفته گذشته به ۲۸ هزار و ۶۷۹ مورد در هفته اخیر رسیده است که بیانگر یک جهش ۱۲۷ درصدی است. این روند مستقیماً بر سرعت حرکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نظم تردد اتوبوس‌ها و سرفصل‌های زمانی حرکت آن‌ها اثر منفی می‌گذارد و کارایی خطوط ویژه را که برای خدمات‌رسانی سریع به شهروندان ایجاد شده، مختل می‌کند.

ساکت با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تخلفات توقف ممنوع و پارک دوبله، تصریح کرد: آمار این تخلفات از ۵۶ هزار و ۸۱۱ مورد به ۴۸ هزار و ۳۱۵ مورد کاهش یافته است؛ با این وجود، پارک دوبله همچنان یکی از عوامل اصلی کاهش ظرفیت عبوری معابر اصلی و ایجاد گره‌های ترافیکی در تقاطع‌هاست که نیازمند توجه جدی رانندگان است.

وی با تأکید بر اهمیت تحلیل داده‌های حاصل از پایش هوشمند، اظهار کرد: استمرار رصد هوشمند تخلفات، ظرفیت شناسایی گلوگاه‌های رفتاری و مکانی شبکه معابر را افزایش داده است. این داده‌ها به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی‌های مهندسی ترافیک، هدف‌گذاری اقدامات کنترلی و هماهنگی‌های انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا با شناسایی دقیق الگوهای پرخطر، شرایط تردد ایمن‌تر برای شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 6917104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه