انبار میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در یزد لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با تحقیقات لازم مطلع شدند فردی اقدام به نگهداری مقادیری لوازم یدکی فاقد مجوز در یک انبار کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر در شهر یزد بازدید و هزار و ۶۵۰ قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق را کشف کردند.

سردار دلیری با بیان اینکه کارشناسان ارزش قطعات قاچاق کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.