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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

انبار میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در یزد لو رفت

انبار میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در یزد لو رفت

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از کشف انبار لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با تحقیقات لازم مطلع شدند فردی اقدام به نگهداری مقادیری لوازم یدکی فاقد مجوز در یک انبار کرده است.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضائی از انبار مورد نظر در شهر یزد بازدید و هزار و ۶۵۰ قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق را کشف کردند.

سردار دلیری با بیان اینکه کارشناسان ارزش قطعات قاچاق کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 6917058

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