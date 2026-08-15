دروازه بان تیم ملی هندبال: در ناگویا در گروه سختی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رحیمی کازرونی دروازه‌بان تیم ملی هندبال مردان در حاشیه تمرین تیم ملی پیش از اعزام به اردوی تدارکاتی صربستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: سومین اردوی تیم را پشت سر می‌گذاریم. اردوهای سختی داشتیم. مربی خوبی داریم که ایده‌های خوبی هم دارد. نسل تیم ملی نیز عوض شده و امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی در ناگویا بگیریم.



وی افزود: تمرینات آمادگی بدنی زیر نظر علی‌نژاد برگزار می‌شود و شرایط بدنی ما خوب است. با وجود کره، کویت، بحرین و قزاقستان گروه‌بندی خیلی سختی در ناگویا داریم و بهترین تیم‌ها در گروه ما هستند، اما ما هم تیم خوبی داریم و در مسابقات دست‌وپا بسته نیستیم.



رحیمی کازرونی درباره غیبت لژیونرهای تیم ملی در این اردوها هم گفت: لژیونرها تجربه بیشتری دارند و قطعا نبود آنها کار را سخت‌تر می‌کند، اما بازیکنان جوان ما بهترین‌های لیگ بودند و امیدوارم این خلأ احساس نشود.