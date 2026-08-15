مدیریت بحران آب نباید به قیمت نابودی فضای سبز یزد تمام شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به شرایط اقلیمی یزد و محدودیت منابع آبی، اظهار کرد: مدیریت مصرف آب در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما این موضوع نباید صرفاً به قطع یا کاهش آب فضای سبز منتهی شود؛ بلکه باید با استفاده از راهکارهای فنی، علمی و پایدار، زمینه حفظ این سرمایه عمومی فراهم شود.

وی افزود: پارک‌ها و فضاهای سبز شهری تنها عناصر زیباسازی شهر نیستند، بلکه از سرمایه‌های عمومی و مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌روند و نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دمای محیط و ارتقای سلامت جسمی و اجتماعی جامعه دارند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، ادامه داد: در شرایط کم‌آبی باید به جای راهکارهای مقطعی، به سمت مدیریت هوشمند مصرف و تأمین منابع پایدار حرکت کرد. استفاده از پساب تصفیه‌شده، آب خام و سایر منابع جایگزین که از نظر فنی و قانونی قابلیت استفاده دارند، می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آب شرب را کاهش دهد و به حفظ فضای سبز شهری کمک کند.

زارع بیدکی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: حفظ فضای سبز مسئولیت یک دستگاه خاص نیست و در شرایط کنونی، همکاری و هماهنگی میان شرکت آب و فاضلاب، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت منابع آب نیز باید ملاحظات زیست‌محیطی، حقوق شهروندان و منافع عمومی مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد بر ضرورت شفافیت در مدیریت آب فضای سبز نیز تأکید کرد و افزود: شهروندان باید در جریان برنامه‌های مدیریت فضای سبز در شرایط کم‌آبی قرار گیرند و مشخص باشد که چه اقداماتی برای کاهش مصرف، اصلاح روش‌های آبیاری، استفاده از منابع جایگزین و جلوگیری از آسیب به درختان و پوشش گیاهی در حال اجرا است.

زارع بیدکی خاطرنشان کرد: مدیریت فضای سبز در شرایط خشکسالی به معنای مصرف بی‌ضابطه آب نیست، بلکه باید با توسعه روش‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کاشت، استفاده از گونه‌های متناسب با اقلیم یزد و بهره‌گیری از منابع غیرمتعارف، میان ضرورت صرفه‌جویی و حفاظت از فضای سبز تعادل ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه فضای سبز شهری یک سرمایه بین‌نسلی است، گفت: درختانی که امروز در شهر یزد وجود دارند حاصل سال‌ها تلاش، هزینه و مراقبت هستند و جایگزینی آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین هر تصمیمی که احتمال آسیب جدی به فضای سبز را به همراه داشته باشد، باید با بررسی کارشناسی و توجه به پیامدهای بلندمدت آن اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول، ضمن رعایت الزامات قانونی، تمام ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع جایگزین و مدیریت بهینه آب را پیش از هر اقدامی که می‌تواند به فضای سبز آسیب بزند، به کار گیرند.

وی افزود: شورای اسلامی شهر یزد نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، موضوع حفظ فضای سبز و صیانت از سرمایه‌های عمومی شهر را دنبال خواهد کرد و در صورت مشاهده قصور یا ترک فعل احتمالی که منجر به تخریب فضای سبز و تضییع حقوق عمومی شود، موضوع را از مسیرهای قانونی و نظارتی پیگیری خواهد کرد.

زارع بیدکی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان شرکت آب و فاضلاب، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های مرتبط، ضمن مدیریت صحیح بحران آب، مسیر تأمین پایدار آب فضای سبز یزد از طریق منابع جایگزین و ظرفیت‌های موجود دنبال شود.