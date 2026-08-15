مهاجم بارسلونا راهی پاری سن ژرمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پاری سن ژرمن با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از به خدمت گرفتن فرران تورس خبر داد. مهاجم اسپانیایی که عنوان قهرمانی جهان را نیز در کارنامه دارد، تا سال ۲۰۳۱ با پاریسی‌ها قرارداد امضا کرده است.

تورس متولد ۲۹ فوریه ۲۰۰۰ در شهر فویوس اسپانیاست و فوتبال را از سنین پایین و از طریق فوتسال آغاز کرد. او در هفت سالگی به آکادمی باشگاه والنسیا پیوست و تمام دوران فوتبال پایه خود را در این باشگاه سپری کرد.

او در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ و در دیدار برابر ایبار، نخستین بازی خود در لالیگا را انجام داد و به اولین بازیکن متولد قرن بیست‌ویکم تبدیل شد که در لالیگا به میدان رفته است.

تورس از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ سه فصل در سطح اول فوتبال اسپانیا برای والنسیا بازی کرد و حضور در لیگ قهرمانان اروپا را نیز تجربه کرد. او در مجموع ۹۷ بازی برای والنسیا انجام داد و با ثبت چند رکورد جوان‌ترین‌ها، نام خود را در تاریخ این باشگاه ثبت کرد.

تورس در ۱۹ سال و ۳۲۴ روزگی به جوان‌ترین بازیکن تاریخ والنسیا تبدیل شد که به رکورد ۵۰ بازی در رقابت‌های لیگ این باشگاه رسید. همچنین او نخستین بازیکن متولد قرن بیست‌ویکم بود که با پیراهن یک باشگاه اسپانیایی در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرد. او در سال ۲۰۱۹ نخستین جام دوران حرفه‌ای خود را با والنسیا و با قهرمانی در جام حذفی اسپانیا به دست آورد.

عملکرد تورس باعث شد در سال ۲۰۲۰ راهی منچسترسیتی شود. او زیر نظر پپ گواردیولا فعالیت کرد و تنها شش روز پس از نخستین حضورش در لیگ برتر انگلیس مقابل ولورهمپتون، نخستین گل خود برای سیتی‌زن‌ها را در جام اتحادیه و برابر برنلی به ثمر رساند.

تورس در سال ۲۰۲۱ به منچسترسیتی کمک کرد تا به فینال لیگ قهرمانان اروپا برسد و در همان فصل همراه با این تیم قهرمانی لیگ برتر و جام اتحادیه انگلیس را تجربه کرد.

او فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را با منچسترسیتی آغاز کرد اما در نقل‌وانتقالات زمستانی راهی بارسلونا شد. تورس در مجموع ۴۳ بازی برای منچسترسیتی انجام داد و ۱۶ گل و چهار پاس گل به نام خود ثبت کرد.

تورس پس از انتقال به بارسلونا با لقب «ال تیبورون» (کوسه) به یکی از مهره‌های مهم خط حمله این تیم تبدیل شد.

او در مجموع ۲۰۷ بازی برای بارسلونا انجام داد و ۶۵ گل به ثمر رساند. یکی از گل‌های مهم او برای بارسلونا در فینال جام حذفی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ مقابل رئال مادرید به ثمر رسید؛ گلی که به تیمش اجازه داد بازی را به وقت‌های اضافه بکشاند.

تورس در دوران حضورش در بارسلونا نیز به افتخارات قابل توجهی دست یافت و همراه با این تیم سه قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی جام حذفی اسپانیا و دو قهرمانی سوپرجام اسپانیا را به دست آورد.

تورس از دوران حضور در تیم‌های پایه اسپانیا نیز یکی از بازیکنان موفق این کشور بود. او در سال ۲۰۱۷ همراه با تیم زیر ۱۷ سال اسپانیا قهرمان اروپا شد و دو سال بعد، در سال ۲۰۱۹، قهرمانی اروپا در رده زیر ۱۹ سال را نیز به دست آورد؛ آن هم با نسلی که در هر دو رقابت حضور داشت.

مهاجم جدید پاری سن ژرمن به مرور جایگاه خود را در تیم ملی بزرگسالان اسپانیا نیز تثبیت کرد و تاکنون ۶۵ بازی ملی در کارنامه دارد.

این لوئیس انریکه، سرمربی وقت تیم ملی اسپانیا بود که در سال ۲۰۲۰ و در دیدار لیگ ملت‌های اروپا مقابل آلمان، فرصت حضور در تیم ملی بزرگسالان را در اختیار تورس قرار داد.

او پس از آن در مسابقات یورو ۲۰۲۰ و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز برای اسپانیا به میدان رفت. تورس و تیم ملی اسپانیا در سال‌های بعد به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کردند. این مهاجم در سال ۲۰۲۳ قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا را تجربه کرد و در سال ۲۰۲۴ نیز همراه با اسپانیا در آلمان به قهرمانی اروپا رسید تا نخستین جام بزرگ خود را با تیم ملی بزرگسالان به دست آورد.

در نهایت، تابستان امسال و در رقابت‌های جام جهانی تورس همراه با اسپانیا قهرمان جهان شد و به تیم ملی کشورش کمک کرد تا دومین ستاره قهرمانی جهان را روی پیراهن خود درج کند.

در دیدار فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین، این فرران تورس بود که در وقت‌های اضافه تنها گل مسابقه را به ثمر رساند و ضمن قهرمانی اسپانیا، عنوان بهترین بازیکن فینال را نیز از آن خود کرد.

اکنون این مهاجم ۲۶ ساله پس از تجربه حضور در والنسیا، منچسترسیتی و بارسلونا، فصل جدید دوران حرفه‌ای خود را در پاری سن ژرمن آغاز خواهد کرد و پیراهن شماره ۹ این تیم را بر تن خواهد داشت.