به گزارش خبرنگار مهر، داودخسروی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان، ۴۴ قطعه زمین در فاز دوم پروژه نهضت ملی مسکن شهر مراوه‌تپه به صورت گروه ساخت به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شد.

وی افزود: پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان مراوه‌تپه در مجموع در دو فاز و با ظرفیت ۹۹ واحد در حال اجراست که فاز نخست آن شامل ۵۵ واحد بصورت بنیاد ساخت و با الگوی ساخت واحدهای ویلایی در حال اجرا بوده و هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد رسیده است.

خسروی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مسکن در شهرهای کمتر برخوردار، ادامه داد: واگذاری زمین به شکل گروه ساخت، زمینه مشارکت بیشتر متقاضیان در فرآیند ساخت‌وساز را فراهم کرده و می‌تواند به تسریع روند احداث واحدهای مسکونی و کاهش هزینه‌های ساخت کمک کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان تأکید کرد: بنیاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و متقاضیان، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مراوه‌تپه را با جدیت دنبال می‌کند تا واحدهای مسکونی در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی خاطرنشان کرد: تأمین زمین، تسهیل فرآیند ساخت و حمایت از متقاضیان واجد شرایط، از مهم‌ترین رویکردهای بنیاد مسکن استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و کمک به تأمین سرپناه مناسب برای خانوارهای فاقد مسکن است.