ماریا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: امروز در سومین روز از نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۲ نفر با حضور در پنج حوزه انتخابی استان ثبت نام کردند.

وی با اشاره به ثبت نام چهار نفر در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین ادامه داد: با ثبت نام کنندگان امروز تعداد داوطلبان حوزه مرکزی به ۱۷ نفر افزایش یافت.

به گفته دبیر ستاد انتخابات استان در پایان روز سوم ثبت نام ۱۴ نفر از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۹ نفر از مشگین شهر، شش نفر از گرمی و ۱۰ نفر از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار نام نویسی کرده اند.

وی درعین حال متذکر شد که علاوه بر ۵۶ نفر نام نویسی شده، ثبت نام چهار نفر نیز در حوزه های انتخابی استان در حال تکمیل است.

موسوی همچنین با اشاره به ثبت نام دو نفر دیگر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از این استان تصریح کرد: هم اکنون پنج نفر به عنوان نامزد انتخابات مجلس خبرگان در استان اردبیل ثبت نام کرده اند.

گفتنی است در اولین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان، شمار ثبت نام کنندگان ۲۰ نفر بود که از این تعداد نام نویسی ۱۷ نفر تکمیل و سه نفر نیز در حال تکمیل بودند.

در دومین روز ثبت نام از نامزدها نیز ۱۴ نفر در پنج حوزه انتخابیه استان موفق به نام نویسی شده بودند.