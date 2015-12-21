قطار انتخابات استان سمنان۲۳نفره شد/خبرگان در روز پنجم نامزد نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در واپسین روز از پائیز۹۴ فضای انتخابات استان سمنان با حضور چهار نامزد دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد زمستانی گرم از جنس رقابت های انتخاباتی شد.

عدم ثبت نام هیچ بانویی در حوزه انتخابیه استان سمنان، یکی از نکات قابل توجه در این روزها است.

خبرگان در روز پنجم نامزد نداشت

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شمار نامزدهای انتخاباتی تا پایان زمان ثبت نام روز سی ام آذرماه۹۴، به۲۳نفر رسید، گفت: ۱۹نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی تا امروز ثبت نام کردند اما شمار نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان نسبت به روزهای پیش تفاوتی نکرد و در عدد چهار باقی ماند.

محمدرضا میرزایی با اشاره به تعداد نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی افزود: شش نفر در حوزه انتخابیه سمنان، سرخه و مهدیشهر، شش نفر در شاهرود و میامی، پنج نفر در حوزه انتخابیه دامغان و دو نفر در گرمسار و آرادان تا کنون نام نویسی کرده اند.

وی ادامه داد: تمام داوطلبان ثبت نام کرده برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرد هستند و تاکنون هیچ زنی اقدام به ثبت نام نکرده است.

گفتنی است نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها تا دوم دیماه جاری برای ثبت نام مهلت دارند اما داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تا آدینه هفته جاری می توانند نسبت به اعلام حضور در کارزار انتخاباتی اقدام کنند.