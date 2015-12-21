تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس در استان بوشهر به ۳۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سید اسماعیل موسوی اظهار داشت: هم اینک حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم با ۱۵ نفر، دشتستان ۶ نفر، کنگان، دیر، جم و عسلویه ۶ نفر و دشتی و تنگستان نیز با ۳ نفر به ترتیب بیشترین و کمترین شمار داوطلبان نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در استان بوشهر به خود اختصاص داده‌اند.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر اضافه کرد: از مجموع داوطلبان نمایندگی مجلس در این استان که تاکنون نام نویسی کرده‌اند ۳ نفر زن هستند.

وی ادامه داد: در پنجمین روز از مهلت قانونی نام نویسی برای مجلس خبرگان رهبری نیز در استان بوشهر کسی ثبت نام نکرد تا همچنان شمار نامزدهای داوطلب تصدی تنها کرسی نمایندگی استان در مجلس یادشده دو نفر باقی بماند.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: حداقل سن داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۳۰سال و حداکثر ۷۵سال است.

موسوی افزود: حداقل مدرک تحصیلی نیز فوق لیسانس و یا معادل آن است و برای هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز فقط برای ثبت نام معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، استان بوشهر دارای چهار کرسی نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، کنگان، دیر، جم و عسلویه، دشتی و تنگستان و دشتستان است.

شمار نمایندگان استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری نیز یک نفر است.