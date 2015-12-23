محمدعلی ایمانی در گفت‌وگو با مهر اظهارکرد: از زمان شروع نام‌نویسی از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای تا کنون ۲۸ نفر برای این منظور در استان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی بیان داشت: تا کنون از حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف هشت نفر و از حوزه انتخابیه سربیشه و نهبندان ۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه هفت نفر و حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه چهار نفر برای کاندیداتوری نام نوشته‌اند.

ایمانی از ثبت‌نام سه نفر برای حضور در انتخابات خبرگان رهبری خبر داد و افزود: امروز آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است.

وی از داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری خواست تا ثبت‌نام خود را به‌روزهای پایانی و ساعات پایانی مهلت قانونی موکول نکنند.

تا کنون برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام علی‌رضایی بیرجند امام‌جمعه بیرجند و حجت‌الاسلام سید علی موسوی (امام‌جمعه گلشهر گلپایگان) نام‌نویسی کرده‌اند.

شنیده شده است حجت الاسلام رضایی قصد انتقال حوزه انتخابیه خود به استان خراسان رضوی را دارد.