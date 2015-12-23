کرت راسل در حال مذاکره برای «محافظان کهکشان ۲»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشيتدپرس، از وقتی این خبر به گوش رسید که جیمز گان می‌خواهد کرت راسل نقش پدر کریس پرت را در فیلم بعدی «محافظان کهکشان» ایفا کند، مامور اعدام فیلم «هشت نفرت‌انگیز» چیزهای زیادی درباره مجموعه «محافظان کهکشان» مي‌شنود ولی مشکل اینجاست که او فیلم اول را تماشا نکرده و اصلا نمی‌داند قضیه چیست.

راسل در جدیدترین مصاحبه‌اش با وال استریت ژورنال به این مساله اقرار و البته این را هم تایید کرد که گان با او تماس گرفته تا شاید نقش پدر ستاره‌ای کریس پرت را در فضا بازی کند.

در هر حال این پاسخ کرت راسل است: «شایعه محافظان کهکشان یکی از آن چیزهاست که واقعا بامزه است. دنیای امروز خیلی با آن روزها که هیچ‌کس درباره هیچ‌چیز نمی‌دانست فرق می‌کند. من واقعا دو روز پیش یک تماس تلفنی درباره این دریافت کردم. ولی من هرگز محافظان کهکشان را تماشا نکردم. هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانم. ظاهرا من یکی از آن چهار احمقی هستم که این فیلم را ندیده است.

خیلی این را شنیدم که فیلم واقعا خوبی است و شخصیت‌های عالی دارد، اما آن را نمی‌شناسم. حتی نمی‌دانستم گان آن را نوشته و کارگردانی کرده است. پس وقتی ما پشت تلفن با هم صحبت کردیم باید با او صادق می‌بودم و گفتم ممنونم که من را در نظر گرفتی، باید فیلمنامه را بخوانم و باید فیلم را تماشا کنم چون الان نمی‌توانم هیچ چیز برایت بیاورم. الان چیزی برای ارایه ندارم.»

از آنجا كه انتظار می‌رود فیلمبرداری قسمت دوم از سال آینده آغاز شود و قرار است فیلم روز پنجم ماه می سال ۲۰۱۷ روی پرده برود، به نظر مي‌رسد كرت راسل وقت زيادي براي بررسي اين پيشنهاد نداشته باشد.