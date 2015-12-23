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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

فرماندار ویژه کرج:

رسانه‌ها با حضور در ستاد انتخابات کرج آزادانه اطلاع رسانی کنند

رسانه‌ها با حضور در ستاد انتخابات کرج آزادانه اطلاع رسانی کنند

کرج - فرماندار ویژه کرج در جلسه ستاد انتخابات شهرستان، گفت: رسانه‌ها با حضور در ستاد انتخابات کرج آزادانه اطلاع رسانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرج که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با تاکید بر لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی به مردم، اظهار کرد: شفافیت  و صداقت، موجب می شود مردم بدانند که دولت در مقابل عملکرد خود پاسخگو است.

وی در ادامه افزود: مردم امین و رازدار نظام و انقلابند و دولت نیز به این موضوع باور دارد که با عملکرد صادقانه و پاسخگویی در برابر عملکرد خود، در مقابل هر عاملی که خدشه به اعتماد مردم وارد کند، قاطعانه می ایستد.

ایرانی با تاکید بر اینکه ما با دو انتخابات مهم و حساس مواجه هستیم، گفت: انتخاباتی که تاثیر عمیقی بر سیاست های اجرایی کشور خواهد داشت و به همین سبب باید آمادگی کامل برای حضور گسترده و حماسی مردم ایجاد شود.

فرماندار کرج، در ادامه به ضرورت حضور پررنگ و آزادانه فعالان عرصه اطلاع رسانی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش اخبار انتخابات اشاره کرد و گفت: برای اولین بار با دعوت از اصحاب رسانه و اعتماد به آنان میز خبرنگاران در ستاد مستقر شده است خبرنگاران با آزادی کامل در تمامی مراحل ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، اطلاع رسانی و پوشش خبری شان را انجام می دهند و ما با این رفتار به مردم پیام می دهیم که قضاوت افکار عمومی برایمان مهم است و در چارچوب قانون و در مراحل مختلف انتخابات اطلاع رسانی شفتف خواهیم کرد.

ایرانی، در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همدلی و وفاق میان مسئولان کمیته ها و اعضای ستاد انتخابات تاکید کرد و گفت: همانطور که هیات های نظارت و اجرایی ستاد انتخابات بعد از شکل گیری، با انسجام و همدلی در کنار هم کار خود را آغاز کرده اند و شاهد هماهنگی خوب هیات نظارت و اجرا هستیم، در ستاد انتخابات نیز باید برای به انجام رساندن وظیفه خدمت رسانی و امانت داری، تلاش شود تا با وفاق و همدلی، مسئولیت های این ستاد به نحو احسن انجام پذیرد.

وی خطاب به مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان کرج گفت: شما ارکان اصلی برگزاری انتخابات سالم و قانونمند هستید که باید تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون  و با رعایت امانت داری انجام دهید.

وی اضافه کرد: باید از تجربیات برگزاری انتخابات گذشته درس بگیرید و نقاط ضعف ستاد در دوره های قبل را برطرف کنید ضمن اینکه باید این نکته هم در نظر باشد که هر انتخاباتی، ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود را دارد که باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت های موجود بهره مند شویم.

وی در پایان از اعضاء ستاد انتخابات شهرستان کرج خواست تا با مسئولیت پذیری نسبت به وظایف کمیته های زیرمجموعه خود و برگزاری منظم جلسات کمیته های ستاد اهتمام داشته و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد انتخابات ارائه کنند.

کد مطلب 3007678

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