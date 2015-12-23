به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرج که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با تاکید بر لزوم شفافیت در امر اطلاع رسانی به مردم، اظهار کرد: شفافیت و صداقت، موجب می شود مردم بدانند که دولت در مقابل عملکرد خود پاسخگو است.

وی در ادامه افزود: مردم امین و رازدار نظام و انقلابند و دولت نیز به این موضوع باور دارد که با عملکرد صادقانه و پاسخگویی در برابر عملکرد خود، در مقابل هر عاملی که خدشه به اعتماد مردم وارد کند، قاطعانه می ایستد.

ایرانی با تاکید بر اینکه ما با دو انتخابات مهم و حساس مواجه هستیم، گفت: انتخاباتی که تاثیر عمیقی بر سیاست های اجرایی کشور خواهد داشت و به همین سبب باید آمادگی کامل برای حضور گسترده و حماسی مردم ایجاد شود.

فرماندار کرج، در ادامه به ضرورت حضور پررنگ و آزادانه فعالان عرصه اطلاع رسانی، اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش اخبار انتخابات اشاره کرد و گفت: برای اولین بار با دعوت از اصحاب رسانه و اعتماد به آنان میز خبرنگاران در ستاد مستقر شده است خبرنگاران با آزادی کامل در تمامی مراحل ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، اطلاع رسانی و پوشش خبری شان را انجام می دهند و ما با این رفتار به مردم پیام می دهیم که قضاوت افکار عمومی برایمان مهم است و در چارچوب قانون و در مراحل مختلف انتخابات اطلاع رسانی شفتف خواهیم کرد.

ایرانی، در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همدلی و وفاق میان مسئولان کمیته ها و اعضای ستاد انتخابات تاکید کرد و گفت: همانطور که هیات های نظارت و اجرایی ستاد انتخابات بعد از شکل گیری، با انسجام و همدلی در کنار هم کار خود را آغاز کرده اند و شاهد هماهنگی خوب هیات نظارت و اجرا هستیم، در ستاد انتخابات نیز باید برای به انجام رساندن وظیفه خدمت رسانی و امانت داری، تلاش شود تا با وفاق و همدلی، مسئولیت های این ستاد به نحو احسن انجام پذیرد.

وی خطاب به مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان کرج گفت: شما ارکان اصلی برگزاری انتخابات سالم و قانونمند هستید که باید تمام فعالیت های خود را در چارچوب قانون و با رعایت امانت داری انجام دهید.

وی اضافه کرد: باید از تجربیات برگزاری انتخابات گذشته درس بگیرید و نقاط ضعف ستاد در دوره های قبل را برطرف کنید ضمن اینکه باید این نکته هم در نظر باشد که هر انتخاباتی، ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود را دارد که باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت های موجود بهره مند شویم.

وی در پایان از اعضاء ستاد انتخابات شهرستان کرج خواست تا با مسئولیت پذیری نسبت به وظایف کمیته های زیرمجموعه خود و برگزاری منظم جلسات کمیته های ستاد اهتمام داشته و گزارش آن را به دبیرخانه ستاد انتخابات ارائه کنند.