به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر چهارشنبه در نشست با اعضای کنگره شهدای چهار محل قدیم بوشهر اظهار داشت: شاهد برگزاری یک کنگره باکیفیت بودیم که جا دارد از همه دست‌اندرکاران این برنامه تشکر و قدردانی کنیم.

وی کنگره شهدای چهار محل قدیم بوشهر را به عنوان یکی از کنگره‌های ممتاز در سطح کشور معرفی کرد و ادامه داد: متولیان برگزاری این کنگره از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری منظم و باشکوه مراسم استفاده کردند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان کنگره در پی جلب رضایت خداوند متعال و شهدا بودند، خاطرنشان کرد: این نیت خدایی باعث شد تا کنگره با کیفیت برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه راه شهدا تنها راه است، بیان کرد: اگر به مردم و خانواده‌های شهدا، سپاه، روحانیون و هیئت‌های مذهبی تکیه کرد می‌توان کارهای بزرگتری را هم انجام داد.

آیت‌الله صفایی بوشهری به حضور مردم چهارمحل قدیم بوشهر در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: چهارمحل قدیم بوشهر می تواند قطب فرهنگی و ولایی شهر و استان بوشهر باشد.

وی بر لزوم تهیه و تدوین کتابچه‌ای ویژه شهدای چهارمحل قدیم بوشهر تاکید کرد و افزود: با همکاری‌های صورت گرفته کنگره شهدای چهار محل قدیم بوشهر با هزینه پائین و کیفیت بالا برگزار شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: شاهد همکاری های بسیار خوبی برای برگزاری کنگره شهدای چهار محل قدیم بوشهر بودیم که جای تقدیر دارد.

سردار فتح الله جمیری اضافه کرد: شهدا پایه گذار برگزاری این برنامه‌ها و مراسمان هستند؛ آنها خود حضور دارند و به کارها رونق می دهند.

حجت الاسلام سید نعمت الله رکنی دبیر کنگره شهدای چهارمحل قدیم بوشهر نیز گفت: با تلاش‌ها و همت همگانی افراد این کنگره برگزار شد و همه دست‌اندرکاران سعی داشتند با اخلاص خود، رضایت خدا و شهدا را جلب کنند.

تندیس یادبودی از سوی اعضای کنگره شهدای چهارمحل قدیم به آیت الله صفایی بوشهری اهدا شد و همچنین فرمانده سپاه استان بوشهر نیز از دبیر کنگره شهدای چهارمحل قدیم بوشهر تقدیر کرد.