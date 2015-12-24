به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شعربافی شامگاه چهارشنبه در دیدار با معدن‌کاران استان یزد اظهار داشت: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در راستای تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، بخش عمده خسارت ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود را تحت پوشش بیمه پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در اجرای این بیمه نامه، صندوق ریسک های عدم کشف عدم بازپرداخت اقساط را به زیان دیده پرداخت می کند.

شعربافی با بیان اینکه صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌ های معدنی تنها مرجع حمایت کننده کشور در حوزه‌ بیمه معادن است گفت: گرچه با توجه به شرایط مالی کشور، برداشت حمایتی این صندوق به حداقل رسیده اما باز هم جای خوشحالی است که نقدینگی صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی سه برابر تعهد پرداخت و ضمانت در برابر بانک ها است.

پرداخت ۸۰ درصد هزینه ها از سوی بیمه

وی افزود: این صندوق به عنوان حلقه آغاز فعالیت‌ های معدنی از اکتشافات حمایت می‌ کند و اگر در جایی ریسک این اکتشاف تحقق پیدا کند، ۸۰ درصد هزینه‌ ها از سوی صندوق پرداخت خواهد شد.

شعربافی با توصیه به معدنکاران استان برای قرارگرفتن زیر چتر حمایت این صندوق افزود: پیشنهاد ما این است تا عملیات اکتشاف تمامی معادن از این پس بیمه شود تا اگر این عملیات به کشف معدن منجر نشد، هزینه‌های انجام شده از طریق بیمه جبران شود.

وی ادامه داد: صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی برای صدور ضمانت ‌نامه، در حال حاضر فعالیت‌های اکتشافی را در اولویت قرار داده است که در تعیین اولویت ‌ها، معادن در مناطق محروم و نوع ماده معنی آن ‌ها ملاک ارزیابی خواهد بود.

معاون منابع انسانی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن با اشاره به نقش موثر این صندوق در تسریع پروژه‌های معدنی، اضافه کرد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن در صدور ضمانت‌ نامه‌های مورد نیاز معدنکاران فعال است که پس از بررسی طرح اجرایی، میزان اعتبارات مورد نیاز و چگونگی بازگشت سرمایه طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شعربافی ادامه داد: پروژه در هر مرحله از اکتشاف، استخراج یا فرآوری مواد معدنی می ‌تواند از حمایت صندوق برای تامین ماشین‌آلات و اعتبار برای ادامه کار برخوردار شود.

صدور ضمانت نامه بانکی برای دریافت تسهیلات

عضو هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور بیان داشت: معدن‌ کارانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند و بر اساس پروانه بهره‌ برداری برای دریافت تسهیلات اقدام می‌ کنند، با توجه به بروکراسی دشوار بانکی در کشور، صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌ های معدنی با پذیرش وثیقه مورد نظر نسبت به معرفی متقاضی به بانک اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس رایزنی های این صندوق با بانک ‌های عامل این امکان وجود دارد تا اسناد ماشین آلات نیز به عنوان وثیقه مورد قبول باشد و از روی ماشین‌ آلات معادن نیز تسهیلاتی به معدن‌ کاران متقاضی پرداخت شود.

معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌ های معدنی تصریح کرد: بهره‌ گیری معدن کاران از خدمات این صندوق مزایای بسیار خوبی برای آن ‌ها دارد به ویژه که در اخذ تسهیلات می‌ تواند آن‌ ها را از گذراندن مراحل دشوار و بروکراسی پیچیده بانکی راحت کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک ‌ها هر نوع اسنادی را به عنوان وثیقه نمی‌ پذیرند و این موضوع کار را برای فعالان عرصه معدن دشوار کرده است، متقاضیان می‌ توانند با توجه به اعتبار این صندوق در نزد بانک‌ها از میزان تسهیلات پرداختی بهره ببرند.

صدور ۹۱۴ فقره بیمه نامه اکتشاف معادن

شعربافی، صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌ های معدنی را تنها بیمه گر تخصصی بخش معدن کشور برشمرد و بیان داشت: از سال ۸۱ تا سال گذشته ۹۱۴ فقره بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف از سوی این صندوق صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۶۴۵ فقره ضمانت نامه اعتباری برای معدنکاران و پیمانکاران معدنی صادر شده که چهار هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال ارزش داشته است.

به گزارش مهر، معاون منابع انسانی و برنامه‌ریزی و عضو هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور، برای بررسی مشکلات فعالان بخش معدن استان یزد به شهر یزد سفر کرد.