تیم بوکس همدان در میان استقبال پرشور جامعه ورزش به استان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی کشور جوانان بزرگداشت زنده‌یاد پرویز کشوری با حضور ۲۰۴ بوکسور از سراسر کشور به میزبانی استان مازندران شهرستان ساری برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها استان مازندران با ۳۷ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های لرستان، همدان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم کشور ایستادند.

تیم همدان در این مسابقات موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز شد و درمجموع ۵ مدال کسب کرد.

برای تیم همدان ابوالفضل کرمی در وزن ۵۶ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد و یزدان گودرزی در وزن ۹۱ کیلوگرم و نیما میرزایی در وزن ۴۹ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند، همچنین شبیر زهروند در وزن ۶۰ کیلوگرم و رامین شریفی در وزن ۷۵ کیلوگرم برای تیم همدان دو مدال برنز را کسب کردند.

این نتایج در تاریخ هیئت بوکس همدان از بدو تأسیس بی‌سابقه بوده و تیم همدان در هیچ تورنمنتی تا به امروز موفق به کسب ۵ مدال به‌طور مجموع نشده بود.

تیم بوکس همدان شامگاه روز چهارشنبه ۲ دی‌ماه در میان استقبال جامعه ورزش استان همدان وارد این شهر شد که به علت سرمای شدید همدان در شب گذشته و دیر رسیدن این تیم، مراسم استقبال از بوکسورهای همدانی در خانه بوکس همدان برگزار شد.

رئیس هیئت بوکس استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال خوب از این تیم اظهار داشت: شب گذشته وارد همدان شدیم که به علت سرمای هوا و دیر رسیدن تیم به همدان مسئولین دستگاه ورزش استان مراسم استقبال از تیم را در خانه بوکس همدان برگزار کردند.

داوود دوامی افزود: در این مراسم مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و تعداد از اعضای شورای شهر همدان حضور داشتند.

وی بابیان اینکه قول‌های مساعدی نیز در راستای حمایت از تیم بوکس همدان داده شد، گفت: شورای شهر همدان پاداش‌هایی برای بوکسورهای همدان در نظر گرفته است.

دوامی عنوان کرد: علی ضمیری معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم قول‌های مادی و معنوی را در راستای حمایت از ورزش بوکس همدان به ما اعلام کردند.

رئیس هیئت بوکس استان همدان بابیان اینکه همچنین کسب ۵ مدال در یک تورنمنت در تاریخ ۵۰ ساله بوکس همدان بی‌سابقه است، بیان کرد: پس از ۲۲ سال تیم بوکس همدان در مسابقات قهرمانی کشور بر روی سکو رفت.

وی عنوان کرد: درصورتی‌که جوانان بوکس استان همدان حمایت شوند به‌طورقطع آینده بسیار روشنی در انتظار ورزش بوکس همدان خواهد بود و این افتخارآفرینی همدان ادامه پیدا خواهد کرد.