سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نامی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری و ۲۴۷ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: از تعداد ۲۴۷ داوطلب ثبت نام شده در مجلس شورای اسلامی استان، به تفکیک حوزه های انتخاباتی شهرستان الیگودرز ۱۴ نفر، بروجرد ۵۰ نفر، پلدختر ۱۱ نفر، خرم آباد و دوره چگنی ۷۳ نفر، دلفان و سلسله ۲۹ نفر، دورود و ازنا ۳۵ نفر و کوهدشت و رومشکان ۳۵ نفر هستند.