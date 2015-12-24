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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۲۴۷ داوطلب انتخابات مجلس در لرستان ثبت‌نام کردند

۲۴۷ داوطلب انتخابات مجلس در لرستان ثبت‌نام کردند

خرم آباد - رئیس ستاد انتخابات لرستان از افزایش تعداد داوطلبان ثبت نامی انتخابات مجلس این استان به ۲۴۷ نفر خبر داد.

سید سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد داوطلبان ثبت نامی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در مجموع ۱۹ داوطلب مجلس خبرگان رهبری و ۲۴۷ داوطلب مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: از تعداد ۲۴۷ داوطلب ثبت نام شده در مجلس شورای اسلامی استان، به تفکیک حوزه های انتخاباتی شهرستان الیگودرز ۱۴ نفر، بروجرد ۵۰ نفر، پلدختر ۱۱ نفر، خرم آباد و دوره چگنی ۷۳ نفر، دلفان و سلسله ۲۹ نفر، دورود و ازنا ۳۵ نفر و کوهدشت و رومشکان ۳۵ نفر هستند.

کد مطلب 3008839

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    نظرات

    • سامان ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
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      واقعا ماشاالله به این داوطلبان غیور

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