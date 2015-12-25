وحدت نیاز مهم امروز جامعه/ دشمن به دنبال تضعیف جایگاه ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در نمازجمعه این هفته سمنان با اشاره به موقعیت کشور و خصوصا برگزاری انتخابات سالجاری، توطئه‌های دشمنان نظام را برای به حاشیه کشاندن این انتخابات یادآور شد و تصریح کرد: وحدت و انسجام دولت و آحاد ملت بیش از هر زمان دیگر واجب است.

وی همچنین در این راستا اشاره ای نیز به واقعه نهم دی ماه سال ۸۸ و فتنه داشت و افزود: بصیرت مثال زدنی ملت غیور ایران اسلامی باعث شد تا نسخه فتنه گران پیچیده شود و مردم بار دیگر با ولایت میثاق بستند.

فتنه گران به جای عذرخواهی از ملت، لجاجت می کنند

خطیب جمعه سمنان با تاکید بر اینکه فتنه گران همچنان به جای توبه و عذرخواهی از ملت، لجاجت می کنند، افزود: این امر بر‌خلاف خواسته مردم و همچنین اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

آیت الله شاهچراغی حماسه نهم دی ماه را روز تاریخی ملت ایران توصیف کرد و گفت: پدید آورندگان فتنه ۸۸ برای هميشه در پيشگاه ملت ایران محكوم هستند و باید جوابگوی خطای خود باشند.

وی عهد ملت بصیر با ولایت فقیه را باعث به وجود آمدن حماسه ۹ دی دانست و تصریح کرد: فرهنگ غنی ایران اسلامی و بصیرت عاشورایی ملت باعث شد تا با جریان فتنه به مبارزه برخیزند و نسخه آنها را در هم بپیچند.

دشمن به دنبال تضعیف جایگاه ولایت فقیه

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با تبیین اهداف استکبار در به وجود آوردن فتنه های مختلف برای براندازی نظام، افزود: دشمنان با زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات قصد ایجاد تفرقه و بر هم زدم نظم در سطح کشور را داشتند تا بتوانند به اهداف شوم خود برسند که به لطف خدا و بصیرت مردم و هدایت های رهبر معظم انقلاب به اهداف خود نرسیدند.

آیت الله شاهچراغی درگیری با رهبری و زیر سوال بردن جایگاه ولایت فقیه در راستای براندازی نظام را از مهمترین اهداف دشمنان در فتنه ۸۸ ذکر کرد و افزود: در این بین مردم ایران اسلامی با خلق حماسه ۹ دی نگذاشتند تا دشمنان به اهداف خود برسند.

وی همچنین در خاتمه اشاره ای نیز به سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) داشت و این روز را به مسیحیان جهان تبریک گفت و افزود: ایام ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) نیز فرصت مناسبی برای تحکیم وحدت در جامعه اسلامی است.